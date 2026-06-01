Subaru Forester bản nhập Thái giảm tối đa 310 triệu đồng

Subaru Forester tiếp tục nhận ưu đãi lớn trong tháng 6 này cho phiên bản nhập Thái Lan. Theo thông tin từ nhà phân phối, chương trình sẽ kết thúc khi toàn bộ số xe trong lô hàng được bàn giao cho khách hàng.

Đối với phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight, khách hàng có thể sở hữu xe với mức giá 839 triệu đồng, giảm mạnh so với mức giá khuyến nghị là 1,099 tỷ đồng. Người mua phiên bản này được nhận ưu đãi giảm giá tiền mặt 260 triệu đồng kèm theo bộ quà tặng nâng cấp cốp điện và phụ kiện cao cấp.

Đối với phiên bản Forester 2.0 iS EyeSight, mức giá bán lẻ sau ưu đãi là 889 triệu đồng, giảm 310 triệu đồng (so với giá khuyến nghị 1,199 tỷ đồng) kèm quà tặng phụ kiện.

Dòng xe Forester được trang bị bốn công nghệ cốt lõi của Subaru bao gồm động cơ Boxer, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (SAWD), hệ khung gầm toàn cầu Subaru (SGP) và công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight.

Forester nhập Thái là thế hệ thứ 5 phổ biến tại Việt Nam trong giai đoạn 2019-2025. Đây là xe được lắp ráp tại nhà máy của Subaru ở Thái Lan theo dạng CKD cho khu vực Đông Nam Á. Ưu điểm lớn nhất của bản này nằm ở giá bán. Nhờ hưởng ưu đãi thuế nội khối ASEAN, Forester Thái từng có giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với xe nhập Nhật và thường xuyên nhận ưu đãi xuống quanh mốc 800-900 triệu đồng để cạnh tranh CR-V hay CX-5.

Ở góc độ sản phẩm, Forester Thái vẫn giữ được “DNA Subaru” khá rõ: động cơ Boxer, hệ dẫn động AWD đối xứng toàn thời gian Symmetrical AWD và gói an toàn EyeSight. Đây là những thứ khiến Forester có tệp khách hàng riêng tại Việt Nam, đặc biệt là người thích cảm giác lái chắc chắn và ổn định ở tốc độ cao.

Từ 2025, Subaru chuyển toàn bộ Forester tại Việt Nam sang nhập Nhật do hãng dừng hoạt động lắp ráp ở Thái Lan. Forester nhập Nhật hiện tại là thế hệ thứ 6 hoàn toàn mới, được định vị cao hơn. Xe dùng động cơ 2.5L Boxer mới, nâng cấp hệ thống EyeSight và cải thiện đáng kể về thiết kế nội thất, độ hoàn thiện cũng như công nghệ an toàn.