Subaru Forester 2026 tiếp tục về ĐNÁ, quy đổi 2,1 tỷ đồng: Thiết kế lột xác, mạnh hơn nhưng cần một điều để thuyết phục khách Việt khi bán tháng sau

Sau khi ra mắt tại Indonesia hồi tháng 7, Subaru Forester thế hệ mới vừa tiếp tục được giới thiệu tại Thái Lan – thị trường trọng điểm của hãng tại khu vực Đông Nam Á. Mẫu SUV này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (CBU), phân phối với phiên bản duy nhất 2.5 i-S EyeSight (SL) có giá 2.590.000 baht, tương đương khoảng 2,1 tỷ đồng.

Subaru Forester thế hệ mới đã bán tại Thái Lan. Ảnh: Mgr

Tại Việt Nam, ít nhất một xe Forester thế hệ mới đã được đưa về và xuất hiện ở trung tâm kiểm tra khí thải. Theo chia sẻ của một tư vấn bán hàng Subaru tại khu vực miền Nam, Forester mới dự kiến ra mắt chính thức trong tháng 11 tới, cũng nhập khẩu từ Nhật. Giá dự kiến của xe từ 1,3 tỷ tới 1,5 tỷ đồng. Nếu đúng, giá Forester tại Việt Nam nằm giữa tại Indonesia và Thái Lan. Mức giá này nhỉnh hơn so với cả Ford Everest. Muốn thuyết phục khách Việt, giá Forester sẽ phải thấp hơn đáng kể so với giá tại Thái Lan.

Forester 2026 được phát triển trên nền tảng Subaru Global Platform (SGP) thế hệ mới, cứng vững hơn nhờ kết cấu Full Inner Frame - cấu trúc khung kép lần đầu tiên áp dụng trên mẫu SUV này.

So với đời cũ, xe dài hơn 30 mm và rộng hơn 15 mm, đạt kích thước 4.655 x 1.830 x 1.730 mm, giữ nguyên trục cơ sở 2.670 mm, tức là ngắn hơn so với một số đối thủ như Mazda CX-5 hay Honda CR-V.

Thế hệ mới của Forester lột xác ở thiết kế ngoại thất. Ảnh: Autolife

Ngoại hình tổng thể đậm chất SUV, vuông vức, khỏe khoắn hơn. Phần đầu xe được tái thiết kế với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn chiếu sáng LED projector đi kèm đèn daylight LED, nối liền lưới tản nhiệt kích thước lớn. Mâm hợp kim 18 inch, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan, cốp điện có tính năng đá cốp rảnh tay, cùng nhiều chi tiết mạ chrome tạo điểm nhấn cao cấp.

Nội thất Forester mới giữ phong cách đơn giản, thực dụng nhưng sang hơn rõ rệt. Ghế bọc da phối Ultra-Suede tông đen, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng 11,6 inch đặt dọc, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây 10W, điều hòa tự động hai vùng độc lập và cửa gió hàng ghế sau.

Thiết kế nội thất không quá lột xác so với đời trước, nhưng hiện đại hơn. Ảnh: Autolife

Forester 2026 tại Thái Lan dùng động cơ Boxer 4 xy-lanh, mã FB25, dung tích 2.5L, cho công suất 185 mã lực và mô-men xoắn 247 Nm. Sức mạnh truyền qua hộp số tự động Lineartronic CVT 8 cấp ảo, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Symmetrical AWD. Trang bị động cơ này có thể sẽ xuất hiện ở Việt Nam, thay cho loại 2.0L hiện tại.

Về an toàn, Forester thế hệ mới vẫn được trang bị gói EyeSight 4.0 với các tính năng như phanh khẩn cấp tự động, giữ làn đường và cảnh báo chệch làn, cảnh báo điểm mù và phanh tự động khi lùi, hệ thống giám sát người lái phát hiện dấu hiệu mệt mỏi, tự dừng khẩn cấp khi người lái mất phản ứng, kiểm soát hành trình thích ứng Stop & Go hỗ trợ di chuyển trong đô thị và cảnh báo xe phía trước di chuyển. Công nghệ của xe còn có camera 360 độ và 8 túi khí.

Một số hình ảnh khác của Subaru Forester 2026 tại Thái Lan: