Từ xưởng sản xuất nhỏ, Klins “phá kén” tăng tốc trên TikTok Shop Mall

Đến quý I/2026, thương hiệu gia dụng inox này bán ra trung bình hơn 20.000 đơn hàng mỗi tháng, gấp 1,7 lần so với giai đoạn còn là một gian hàng tiêu chuẩn. Giá trị đơn hàng trung bình cũng tăng từ 250.000 đồng lên 335.000 đồng.

Những con số này phản ánh một điểm đáng chú ý trong hành trình phát triển của các SME Việt trên thương mại điện tử (TMĐT): khi bước vào giai đoạn cần "phá kén" để tăng tốc, tăng trưởng không chỉ đến từ việc lựa chọn đúng kênh phân phối hay mở rộng quy mô bán hàng. Với các thương hiệu nội địa, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực xây dựng thương hiệu, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao tiêu chuẩn vận hành ngày càng trở thành những yếu tố quyết định khả năng bứt phá.

Tài khoản Gian hàng của Klins trên TikTok Shop

Từ gian hàng online đến bước chuyển thành thương hiệu chính hãng

Klins bắt đầu từ một xưởng sản xuất nhỏ được thành lập năm 2023. Cũng trong năm đó, thương hiệu gia nhập TikTok Shop và coi đây là kênh phân phối trọng tâm để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Sau hai năm ổn định vận hành và có lượng đơn hàng đều, doanh nghiệp quyết định chuyển sang giai đoạn tăng trưởng mới bằng việc đăng ký trở thành Gian hàng Chính Hãng trên TikTok Shop Mall.

Với Klins, bước chuyển này không chỉ nhằm mở rộng doanh số. Chị Huỳnh Kim Linh, đại diện thương hiệu cho biết doanh nghiệp xem TikTok Shop Mall là nền tảng để xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp hơn, nâng cao uy tín và củng cố niềm tin của người mua. Trong ngành hàng gia dụng, nơi người tiêu dùng quan tâm trực tiếp đến chất lượng, độ bền, an toàn sử dụng và nguồn gốc sản phẩm, việc được nhận diện là gian hàng chính hãng có thể tạo ra tác động rõ rệt đến quyết định mua hàng.

Để đạt chuẩn TikTok Shop Mall, Klins đã trải qua quá trình nâng cấp toàn diện: từ việc 'thu thập' các chứng nhận chất lượng sản phẩm cho tới rà soát quy trình vận hành, tối ưu các chỉ số dịch vụ. Từ tốc độ xử lý vận đơn, thời gian phản hồi khách hàng, điểm đánh giá sao của cửa hàng đến hình ảnh gian hàng và thông tin hiển thị trên từng trang sản phẩm, tất cả đều được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn cao hơn của một gian hàng chính hãng.

Đại diện Klins nhìn nhận đây là giai đoạn "lột xác" của doanh nghiệp. Quy trình xét duyệt có thể khắt khe, nhưng cũng đóng vai trò như một bộ lọc giúp phân biệt các thương hiệu đầu tư nghiêm túc vào chất lượng sản phẩm, vận hành và trải nghiệm khách hàng với những đơn vị bán hàng ngắn hạn trên thị trường.

TikTok Shop Mall và bài toán niềm tin trong tăng trưởng thương mại điện tử

Từ góc nhìn này, hành trình của Klins cho thấy TikTok Shop Mall không chỉ mang lại một dấu hiệu xác thực cho người mua, mà còn tạo áp lực tích cực để nhà bán hàng nâng cấp năng lực kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp nhỏ, việc chuyển đổi lên Mall đồng nghĩa với việc phải vận hành bài bản hơn, quản trị trải nghiệm khách hàng tốt hơn và xây dựng niềm tin thương hiệu một cách có hệ thống hơn.

Các sản phẩm gia dụng cao cấp của Klins

Câu chuyện của Klins cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn trong nhóm SME Việt Nam: từ chỗ tập trung vào sản xuất và bán hàng, nhiều doanh nghiệp đang từng bước phát triển năng lực thương hiệu. Với các xưởng sản xuất có lợi thế về nguồn cung và khả năng kiểm soát chất lượng, TMĐT tạo ra một con đường ngắn hơn để tiếp cận thị trường, thử nghiệm nhu cầu người tiêu dùng và mở rộng tệp khách hàng mà không đòi hỏi chi phí đầu tư cố định quá lớn như các kênh phân phối truyền thống.

Với mô hình thương mại điện tử dựa trên khám phá của TikTok Shop, cơ hội này càng rõ hơn. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm khi đã có nhu cầu cụ thể, mà có thể 'phát hiện' sản phẩm thông qua video ngắn, livestream, đánh giá của nhà sáng tạo hoặc trải nghiệm sử dụng thực tế. Với các thương hiệu mới, đây là cách để giới thiệu sản phẩm, xây dựng độ nhận diện và thúc đẩy chuyển đổi trong cùng một hành trình mua sắm.

SME Việt tìm động lực tăng trưởng mới từ nền tảng số

Ở giai đoạn tiếp theo, Klins cho biết sẽ tiếp tục tối ưu vận hành, mở rộng độ phủ khách hàng và gia tăng hợp tác với mạng lưới nhà sáng tạo affiliate trên cả nước. Mục tiêu của thương hiệu là đưa sản phẩm gia dụng inox đến nhiều căn bếp Việt hơn. Với lợi thế sở hữu công nghệ và xưởng sản xuất riêng, Klins cũng kỳ vọng các công cụ phân tích hành vi khách hàng trên nền tảng số sẽ giúp doanh nghiệp nắm bắt tốt hơn nhu cầu thị trường, từ đó phát triển các dòng sản phẩm phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng.

Trong bối cảnh TMĐT tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng phi mã, câu chuyện của Klins cho thấy giá trị của các sàn TMĐT như TikTok Shop không chỉ nằm ở khả năng tạo đơn hàng. Với các SME Việt, đặc biệt là những doanh nghiệp có năng lực sản xuất nhưng cần thêm bệ phóng về phân phối và thương hiệu, TikTok Shop Mall đang trở thành một mô hình giúp họ rút ngắn thời gian thâm nhập thị trường, nâng chuẩn vận hành và từng bước chuyển mình từ xưởng sản xuất thành thương hiệu nội địa có năng lực cạnh tranh.

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2024, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường thương mại điện tử có quy mô lớn tại Đông Nam Á. Một báo cáo do IDC thực hiện cũng dự báo các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đóng góp 58% thị phần thương mại điện tử Đông Nam Á vào năm 2029. Trong xu hướng đó, những câu chuyện thành công như của Klins cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của TMĐT trong việc hỗ trợ SME tăng trưởng, xây dựng uy tín và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.