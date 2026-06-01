Nhu cầu vàng tại Ấn Độ đã giảm khoảng 70% chỉ trong vòng hai tuần sau khi chính phủ tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, trong bối cảnh giá kim loại quý neo ở mức cao, chi phí sinh hoạt gia tăng và người dân trở nên thận trọng hơn với các khoản chi tiêu không thiết yếu.

Theo báo cáo của Economic Times, lượng vàng tiêu thụ tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã giảm xuống còn khoảng 7,5 tấn trong hai tuần kết thúc vào ngày 27/5, thấp hơn đáng kể so với mức khoảng 25 tấn cùng kỳ năm trước.

Đợt suy giảm này diễn ra sau khi Chính phủ Ấn Độ quyết định nâng thuế nhập khẩu vàng từ 6% lên 15%, có hiệu lực từ ngày 13/5. Khi cộng thêm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST), tổng thuế đối với vàng đã tăng từ 9,18% lên 18,45%.

Ông Surendra Mehta, Thư ký quốc gia của Hiệp hội Vàng bạc và Trang sức Ấn Độ (IBJA), cho biết các báo cáo từ các nhà kinh doanh vàng trên khắp cả nước cho thấy nhu cầu đã giảm khoảng 70% kể từ khi mức thuế mới được áp dụng.

Theo ông Mehta, khu vực kinh doanh phi chính thức - vốn chiếm khoảng 65% thị phần vàng tại Ấn Độ – chịu tác động nặng nề nhất từ quyết định tăng thuế.

Không chỉ yếu tố thuế và giá vàng cao, tâm lý người tiêu dùng còn bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi tiết kiệm của Thủ tướng Narendra Modi trong bối cảnh nền kinh tế chịu áp lực từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Vài tuần trước, Thủ tướng Modi đã kêu gọi người dân tự nguyện thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng nhằm giảm áp lực lên cán cân ngoại hối và nền kinh tế. Một trong những đề xuất được nhắc đến là hạn chế mua vàng trong vòng một năm.

Các doanh nghiệp trong ngành cho rằng thông điệp này đã góp phần khiến nhu cầu vốn đang suy yếu tiếp tục giảm sâu hơn.

Ông Joy Alukkas, Chủ tịch tập đoàn bán lẻ trang sức Joyalukkas, cho biết doanh số của doanh nghiệp đang giảm hơn 35%.

"Không chỉ thuế nhập khẩu cao làm giảm nhu cầu. Lời kêu gọi của Thủ tướng về việc tránh mua vàng trong một năm cũng tác động đáng kể đến tâm lý người tiêu dùng", ông Alukkas nhận định.

Ngoài ra, giá nhiên liệu và thực phẩm tăng cao cũng đang bào mòn sức mua của các hộ gia đình, khiến người dân ưu tiên các khoản chi tiêu thiết yếu hơn là tích trữ vàng.

Chính phủ Ấn Độ đưa ra quyết định tăng thuế nhập khẩu trong bối cảnh đồng rupee suy yếu, giá dầu thô leo thang và những bất ổn địa chính trị làm gia tăng áp lực lên cán cân thanh toán. Đồng thời, New Delhi cũng siết chặt các quy định nhập khẩu và hạn chế các ưu đãi miễn thuế đối với vàng.

Theo các chuyên gia trong ngành, thời điểm hiện tại cũng trùng với tháng Adhik Maas trong lịch Hindu – giai đoạn mà nhiều người thường tránh mua sắm các tài sản có giá trị lớn như vàng hoặc bất động sản.

"Hiện tại, vàng không còn nằm trong danh sách ưu tiên của người tiêu dùng", ông Mehta cho biết, đồng thời lưu ý rằng ngay cả nhu cầu đầu tư vào vàng cũng đang chững lại.

Sự suy yếu của thị trường vàng được ghi nhận ngay cả tại miền Nam Ấn Độ – khu vực vốn được xem là trung tâm tiêu thụ vàng lớn nhất nước.

Ông B. Govindan, Chủ tịch Bhima Jewellery, cho biết người dân vẫn mua vàng nhưng với ngân sách hạn chế hơn, chủ yếu lựa chọn các sản phẩm nhẹ và có hàm lượng vàng thấp hơn để giảm chi phí.

Đáng chú ý, xu hướng bán vàng cũ đang gia tăng khi nhiều hộ gia đình tranh thủ mức giá cao để chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.

"Hiện đang có làn sóng lớn người dân mang vàng cũ đi bán để thu tiền mặt", ông Govindan cho biết.