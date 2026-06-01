Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu khởi sắc khi hai thị trường chủ lực là Hàn Quốc và Nhật Bản cùng tăng nhập khẩu trong những tháng đầu năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của toàn ngành thủy sản.

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam đạt 232 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh nhiều thị trường trên thế giới vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu tiêu dùng chưa thực sự ổn định và các yêu cầu kiểm soát chất lượng ngày càng khắt khe.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất của mực, bạch tuộc Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sang quốc gia này đạt 87 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm khoảng 37% tổng kim ngạch toàn ngành. Chỉ riêng thị trường Hàn Quốc đã đóng góp thêm khoảng 12 triệu USD doanh thu so với cùng kỳ năm trước, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng nhất.

Không chỉ có Hàn Quốc, thị trường Nhật Bản cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Nhu cầu đối với các sản phẩm thủy sản chế biến, trong đó có mực và bạch tuộc, đang dần phục hồi, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam mở rộng đơn hàng và nâng giá trị xuất khẩu.

Theo các chuyên gia ngành thủy sản, Hàn Quốc từ lâu được xem là thị trường "trụ cột" đối với mặt hàng mực, bạch tuộc của Việt Nam nhờ nhu cầu tiêu thụ ổn định, hệ thống nhập khẩu quen thuộc và sự phù hợp về khẩu vị tiêu dùng. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục duy trì vị thế là thị trường có giá trị cao, yêu cầu khắt khe nhưng mang lại biên lợi nhuận tốt cho doanh nghiệp.

Dù triển vọng đang tích cực, VASEP cho rằng các doanh nghiệp vẫn cần chú trọng nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Việc Hàn Quốc hiện chiếm hơn một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu mực, bạch tuộc đồng nghĩa với việc bất kỳ biến động nào liên quan đến chính sách nhập khẩu, tồn kho hoặc nhu cầu tiêu dùng tại thị trường này đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến ngành hàng.

Trong bối cảnh các thị trường chủ lực tại châu Á đang phục hồi, đà tăng trưởng từ Hàn Quốc và Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực cho xuất khẩu mực, bạch tuộc Việt Nam trong những tháng còn lại của năm 2026. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp cải thiện doanh thu mà còn góp phần củng cố vị thế của thủy sản Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.