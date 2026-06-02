Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm nhẹ

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch quanh mức 75 USD/ounce, chật vật để tăng giá khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran bị đình trệ khiến rủi ro lạm phát và lo ngại về lãi suất tiếp tục là tâm điểm chú ý.

Hôm thứ Hai 1/6, truyền thông Iran đưa tin Tehran đã đình chỉ liên lạc với Washington để đáp trả các cuộc tấn công của Israel ở Lebanon. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và gợi ý rằng một bản ghi nhớ với Iran về việc mở lại eo biển Hormuz có thể đạt được ngay trong tuần tới.

Thị trường hiện đang tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trước cuối năm sau khi lạm phát của Mỹ tăng tốc, phần lớn do xung đột ở Trung Đông. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ trong tuần này và các bình luận từ các quan chức Fed để có thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ trong tương lai.

Theo ông James Hyerczyk - chuyên gia kim loại quý của FX Empire, những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất của Mỹ, căng thẳng leo thang tại Trung Đông cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung đã tác động mạnh đến diễn biến của kim loại quý này.

Ông Hyerczyk cho rằng, áp lực lớn nhất hiện nay vẫn đến từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Việc lạm phát và chi phí năng lượng tiếp tục tăng khiến thị trường ngày càng nghiêng về khả năng Fed sẽ duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo vị chuyên gia, khi lãi suất duy trì ở mức cao, dòng tiền thường có xu hướng chuyển sang các tài sản mang lại lợi suất như trái phiếu, thay vì bạc - vốn không tạo ra lợi tức. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cũng khiến giá bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, qua đó tạo thêm áp lực lên thị trường.

Ông James Hyerczyk cũng nhận định, nhiều nhà đầu tư đang đánh giá chưa đầy đủ tác động của các yếu tố địa chính trị đối với giá bạc. Thông thường, căng thẳng địa chính trị sẽ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với các kim loại quý. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, xung đột tại Trung Đông lại khiến giá nhiên liệu leo thang, kéo theo nguy cơ lạm phát gia tăng và làm giảm kỳ vọng Fed sớm cắt giảm lãi suất.

Theo đại diện Ancarat, bạc đang trong giai đoạn tích lũy sau điều chỉnh. Đây là thời điểm nhà đầu tư cần bình tĩnh, không quyết định vì cảm xúc, và chờ tín hiệu ổn định trở lại từ thị trường thế giới trước khi gia tăng tỷ trọng.﻿﻿