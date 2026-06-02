Rẻ hơn gần 15 triệu đồng, đối thủ S26 Ultra giảm giá "sốc" 5,5 triệu đồng

Ngay sau khi Xiaomi 17T series chính thức ra mắt trên toàn cầu, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã tổ chức buổi trải nghiệm trực tiếp dành cho khách hàng.

Là hệ thống triển khai sớm việc trải nghiệm, Di Động Việt cho biết, khách hàng trẻ hiện nay rất chú trọng chất lượng camera và khả năng quay chụp thực tế. Với ống kính Leica cao cấp, khả năng zoom ấn tượng, Xiaomi 17T series hứa hẹn sẽ là cái tên được giới trẻ yêu nhiếp ảnh quan tâm và chọn sở hữu.

“Chúng tôi mong muốn khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và đánh giá thay vì chỉ nhìn thông số trên giấy, đồng thời đảm bảo người dùng được tư vấn chuyên sâu và hưởng chính sách tốt nhất khi chọn sở hữu sớm. Đồng thời, từ 29/5 - 7/6, chúng tôi sẽ triển khai ưu đãi giảm trực tiếp 5,5 triệu đồng, tặng kèm gói bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng của hãng cùng thêm 6 tháng bảo hành màn hình và 6 tháng bảo hành tại nhà cho khách hàng sở hữu sớm mẫu điênj thoại”, đại diện hệ thống này chia sẻ.

Chủ nhân sở hữu sớm còn nhận được bộ quà tặng giải trí và AI gồm: 4 tháng Spotify Premium, 3 tháng Google AI và 12 tháng VieON. Đây được xem là nhóm ưu đãi hấp dẫn với tệp khách hàng trẻ - những người có nhu cầu cao về giải trí, học tập và làm việc bằng AI trên smartphone.

Viettel Store cũng chính thức khai chương trình đặt trước Xiaomi 17T Series với mức ưu đãi tổng giá trị tới 6,5 triệu đồng. Tại Thế giới di động, khách hàng sẽ được giảm 3,5 triệu đồng, đặc biệt Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh còn giảm thêm 2 triệu đồng vào giá bán, tổng giảm 5,5 triệu đồng.

Xiaomi 17T series ra mắt với 2 phiên bản: Xiaomi 17T (12GB/512GB) và Xiaomi 17T Pro (12GB/512GB), có mức giá lần lượt 20,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng. Thiết bị sở hữu thiết kế cao cấp với các màu sắc thời thượng gồm Đen, Tím, Trắng ngọc trên bản 17T và Đen, Xanh thẫm, Tím trầm trên bản 17T Pro.

Galaxy S26 Ultra và Xiaomi 17T Pro đều là những flagship cao cấp ra mắt trong năm 2026. Xiaomi 17T Pro đáp ứng rất tốt nhu cầu giải trí, chơi game và sử dụng cường độ cao hằng ngày và có mức giá rẻ hơn S26 Ultra gần 15 triệu đồng.

Xiaomi 17T series mang đến hiệu năng mạnh mẽ với chip MediaTek Dimensity 9500 trên bản Pro và Dimensity 8500-Ultra trên bản tiêu chuẩn. Hệ thống camera được nâng cấp toàn diện với thấu kính Leica Summilux cao cấp, tính năng Leica Live Moment và camera Telephoto 5x hỗ trợ siêu zoom AI lên đến 120x, mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp, sắc nét đến từng chi tiết.

Thiết bị còn nổi bật với màn hình bảo vệ mắt tần số quét lên đến 144Hz, pin Silicon-Carbon dung lượng đến 7.000mAh cùng HyperOS tích hợp sâu HyperAI thông minh.



