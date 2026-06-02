VinFast làm taxi tự lái: Kết hợp với ông lớn NVIDIA, tham vọng không chỉ ở Việt Nam

Trong khuôn khổ sự kiện NVIDIA GTC Taipei thuộc triển lãm công nghệ COMPUTEX 2026 diễn ra vào ngày 1/6, VinFast đã chính thức công bố cú bắt tay chiến lược với hai "gã khổng lồ" công nghệ NVIDIA và Autobrains. Mục tiêu của liên minh này không chỉ dừng lại ở việc phát triển chương trình robotaxi (taxi tự lái) cấp độ 4, mà còn nhắm tới việc giải bài toán giao thông phức tạp tại Đông Nam Á, tạo bước đệm cho những tham vọng vươn tầm toàn cầu của hãng xe Việt.

Taxi tự lái cấp độ 4 được triển khai tại Đông Nam Á bởi VinFast, NVIDIA và Autobrains. Ảnh: VinFast

Hiện nay, các giải pháp tự lái trên thế giới vẫn đang phải đối mặt với ba rào cản lớn là độ phức tạp của hệ thống, chi phí tính toán cao và sự thiếu ổn định khi vận hành ngoài môi trường thử nghiệm khép kín. Để phá vỡ những giới hạn này, nền tảng robotaxi của VinFast dựa trên nền tảng tính toán NVIDIA DRIVE Hyperion 10, kết hợp cùng phần mềm Agentic AI của Autobrains.

Điểm khác biệt cốt lõi của giải pháp này nằm ở kiến trúc mở dạng mô-đun và cách tiếp cận của Agentic AI. Thay vì sử dụng mô hình đầu-cuối truyền thống, công nghệ của Autobrains sử dụng nhiều tác nhân AI chuyên biệt, chỉ được kích hoạt khi thực sự cần thiết cho từng tác vụ lái xe cụ thể. Điều này giúp hệ thống phản xạ nhạy bén hơn trong điều kiện thực tế, đồng thời tối ưu hóa đáng kể năng lực tính toán và giảm yêu cầu tài nguyên tính toán.

Tham vọng của VinFast thể hiện rõ qua việc chọn Đông Nam Á làm khu vực trọng điểm để phát triển robotaxi cấp độ 4. Với đặc thù mật độ phương tiện dày đặc, hành vi tham gia giao thông đa dạng và quy hoạch đô thị phức tạp, khu vực này được xem là phép thử khắt khe hàng đầu thế giới đối với xe tự hành.

Robotaxi đang được nhiều hãng trên thế giới nghiên cứu và phát triển. Ảnh: Top Gear

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc Khối Phát triển Tính năng Tự lái VinFast kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu ADAS/AD, chia sẻ: "VinFast cam kết phát triển các giải pháp tự lái có khả năng nhân rộng và dễ tiếp cận thông qua hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Cùng với Autobrains và NVIDIA, chúng tôi đang từng bước xây dựng hướng tiếp cận thực tiễn và tối ưu chi phí cho công nghệ di chuyển cấp độ 4 trong môi trường giao thông thực tế năng động tại Đông Nam Á".

Sự tự tin này được củng cố bởi các đối tác hàng đầu. Ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch NVIDIA phụ trách mảng ô tô, nhận định việc phát triển trên nền tảng của hãng sẽ giúp VinFast đẩy nhanh quá trình tạo ra các phương tiện tự lái an toàn, phù hợp với giao thông phức tạp, thúc đẩy xu hướng Phương tiện định nghĩa bằng phần mềm. Đồng thời, CEO Autobrains, ông Igal Raichelgauz cũng khẳng định đây là nền tảng Robotaxi cấp độ 4 đầu tiên ứng dụng tác nhân AI được thiết kế để xử lý quy mô lớn trên xe thương mại.