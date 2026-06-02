Skoda Kushaq thực hiện hành trình qua 2 cực của Việt Nam trong chuỗi hoạt động trải nghiệm

Đoàn xe Skoda Kushaq vừa hoàn thành hành trình trải nghiệm mang tên “Cùng Skoda Kushaq Vẽ trọn Việt Nam”, di chuyển qua nhiều cung đường từ miền Tây Nam Bộ đến khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, đoàn đã đi qua chặng Cần Thơ – Cà Mau và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) – Mũi Điện (Phú Yên cũ), kết nối hai điểm cực Nam và cực Đông trên đất liền Việt Nam.

Thông qua hành trình này, khách hàng và những người yêu thích ô tô có dịp trải nghiệm thực tế khả năng vận hành của mẫu SUV cỡ B đến từ châu Âu trên nhiều điều kiện địa hình và cung đường khác nhau.

Đoàn xe Skoda Kushaq tại điện gió Tuy Phong - Lâm Đồng.

Tại Cà Mau, đoàn xe dừng chân ở khu vực Đất Mũi - nơi đặt mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, một trong những địa danh mang tính biểu tượng của cực Nam Tổ quốc. Trong khi đó, tại Mũi Điện, đoàn xe đón bình minh tại khu vực được nhiều du khách biết đến là điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam.

Đoàn xe đặt chân tới Chùa Dơi - Cà Mau.

Chia sẻ sau hành trình, anh Trí - một khách hàng sử dụng Skoda Kushaq - cho biết mẫu xe mang lại cảm giác lái ổn định, khả năng vào cua chắc chắn và phù hợp với các chuyến đi đường dài. Theo anh, những cung đường lần này chủ yếu là đường trường và xe vẫn vận hành ổn định trong suốt hành trình.

Skoda Kushaq tại điểm cực Nam của Tổ quốc - Mũi Cà Mau.

Ông Đàm Đình Thông, CEO Skoda Việt Nam, cho biết hoạt động lần này nằm trong chuỗi chương trình trải nghiệm sản phẩm dành cho khách hàng trong nước. Đại diện hãng cũng cho biết Skoda Kushaq được định hướng là mẫu SUV phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng Việt Nam.

Đoàn xe tại Hải Đăng Đại Lãnh - Điểm Cực Đông của Tổ quốc.

Trong bối cảnh phân khúc crossover cỡ B tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, Skoda Kushaq tham gia thị trường với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV mang phong cách châu Âu. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Modern Solid, hệ thống đèn LED cùng một số công nghệ hỗ trợ vận hành và an toàn như XDS, XDS+ hay hỗ trợ vào cua chủ động.