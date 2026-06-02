Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Skoda Kushaq thực hiện hành trình qua 2 cực của Việt Nam trong chuỗi hoạt động trải nghiệm

| | Thị trường

Từ cực Nam Cà Mau đến Mũi Điện - điểm đón bình minh đầu tiên trên đất liền, hành trình trải nghiệm của Skoda Kushaq mang đến góc nhìn thực tế hơn về khả năng vận hành của mẫu SUV châu Âu trên nhiều cung đường tại Việt Nam.

Đoàn xe Skoda Kushaq vừa hoàn thành hành trình trải nghiệm mang tên “Cùng Skoda Kushaq Vẽ trọn Việt Nam”, di chuyển qua nhiều cung đường từ miền Tây Nam Bộ đến khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, đoàn đã đi qua chặng Cần Thơ – Cà Mau và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) – Mũi Điện (Phú Yên cũ), kết nối hai điểm cực Nam và cực Đông trên đất liền Việt Nam.

Thông qua hành trình này, khách hàng và những người yêu thích ô tô có dịp trải nghiệm thực tế khả năng vận hành của mẫu SUV cỡ B đến từ châu Âu trên nhiều điều kiện địa hình và cung đường khác nhau.

Skoda Kushaq thực hiện hành trình qua 2 cực của Việt Nam trong chuỗi hoạt động trải nghiệm- Ảnh 1.

Đoàn xe Skoda Kushaq tại điện gió Tuy Phong - Lâm Đồng.

Tại Cà Mau, đoàn xe dừng chân ở khu vực Đất Mũi - nơi đặt mốc tọa độ quốc gia GPS 0001, một trong những địa danh mang tính biểu tượng của cực Nam Tổ quốc. Trong khi đó, tại Mũi Điện, đoàn xe đón bình minh tại khu vực được nhiều du khách biết đến là điểm cực Đông trên đất liền Việt Nam.

Skoda Kushaq thực hiện hành trình qua 2 cực của Việt Nam trong chuỗi hoạt động trải nghiệm- Ảnh 2.

Đoàn xe đặt chân tới Chùa Dơi - Cà Mau.

Chia sẻ sau hành trình, anh Trí - một khách hàng sử dụng Skoda Kushaq - cho biết mẫu xe mang lại cảm giác lái ổn định, khả năng vào cua chắc chắn và phù hợp với các chuyến đi đường dài. Theo anh, những cung đường lần này chủ yếu là đường trường và xe vẫn vận hành ổn định trong suốt hành trình.

Skoda Kushaq thực hiện hành trình qua 2 cực của Việt Nam trong chuỗi hoạt động trải nghiệm- Ảnh 3.

Skoda Kushaq tại điểm cực Nam của Tổ quốc - Mũi Cà Mau.

Ông Đàm Đình Thông, CEO Skoda Việt Nam, cho biết hoạt động lần này nằm trong chuỗi chương trình trải nghiệm sản phẩm dành cho khách hàng trong nước. Đại diện hãng cũng cho biết Skoda Kushaq được định hướng là mẫu SUV phù hợp với nhu cầu di chuyển đa dạng của người dùng Việt Nam.

Skoda Kushaq thực hiện hành trình qua 2 cực của Việt Nam trong chuỗi hoạt động trải nghiệm- Ảnh 4.

Đoàn xe tại Hải Đăng Đại Lãnh - Điểm Cực Đông của Tổ quốc.

Trong bối cảnh phân khúc crossover cỡ B tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh, Skoda Kushaq tham gia thị trường với nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV mang phong cách châu Âu. Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế Modern Solid, hệ thống đèn LED cùng một số công nghệ hỗ trợ vận hành và an toàn như XDS, XDS+ hay hỗ trợ vào cua chủ động.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Skoda Kushaq

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Thu hồi sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika trên toàn quốc, nhiều người Việt đang dùng mỗi ngày

Nóng: Thu hồi sữa tắm Xmen và nước rửa tay Botanika trên toàn quốc, nhiều người Việt đang dùng mỗi ngày Nổi bật

Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công Thương nói lý do không bán xăng khoáng

Phó Cục trưởng thuộc Bộ Công Thương nói lý do không bán xăng khoáng Nổi bật

Kiểm tra bất ngờ, chặn bắt một con tàu chở dầu có liên quan đến Nga đang âm thầm di chuyển qua Đại Tây Dương

Kiểm tra bất ngờ, chặn bắt một con tàu chở dầu có liên quan đến Nga đang âm thầm di chuyển qua Đại Tây Dương

10:42 , 02/06/2026
Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay đảo chiều giảm nhẹ

09:59 , 02/06/2026
45,5 triệu xe điện, 61.000 đơn khiếu nại: Trung Quốc đang đối mặt "cơn ác mộng" mới mang tên trạm sạc

45,5 triệu xe điện, 61.000 đơn khiếu nại: Trung Quốc đang đối mặt "cơn ác mộng" mới mang tên trạm sạc

09:24 , 02/06/2026
Xe máy điện Honda giảm kỷ lục gần 15 triệu đồng

Xe máy điện Honda giảm kỷ lục gần 15 triệu đồng

09:23 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên