Ảnh minh họa

Lực lượng hải quân Pháp đã chặn và khám xét một tàu chở dầu có liên hệ với cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Nga tại Đại Tây Dương, đánh dấu bước đi mới trong nỗ lực siết chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 1/6 cho biết Hải quân Pháp, với sự hỗ trợ của Vương quốc Anh, đã chặn tàu chở dầu Tagor trong vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương.

Theo ông Macron, con tàu nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế và được cho là có nguồn gốc từ Nga. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định chiến dịch được tiến hành theo đúng quy định của luật biển quốc tế và có sự phối hợp với các đối tác châu Âu.

Ông Macron cho biết Paris sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn những hoạt động bị cho là giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột tại Ukraine. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lo ngại về các rủi ro đối với môi trường và an toàn hàng hải từ những tàu hoạt động trong mạng lưới vận tải dầu mỏ không minh bạch.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy ba tháng Pháp công khai thông tin về việc chặn một tàu chở dầu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga. Trước đó, vào tháng 3, Hải quân Pháp đã lên kiểm tra tàu Deyna tại Địa Trung Hải trong một chiến dịch có sự hỗ trợ của Anh.

Hồi tháng 1, giới chức Pháp cũng bắt giữ tàu chở dầu Grinch với cáo buộc né tránh lệnh trừng phạt và sử dụng cờ hiệu không đúng quy định. Con tàu sau đó được trả tự do sau khi chủ sở hữu nộp khoản tiền phạt được cho là lên tới hàng triệu euro.

Những động thái này cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của châu Âu đối với việc thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Bên cạnh các biện pháp tài chính và thương mại, nhiều quốc gia hiện tăng cường giám sát và can thiệp trực tiếp đối với hoạt động vận tải biển.

Trong những năm gần đây, các nước phương Tây ngày càng chú ý đến "hạm đội bóng tối" – thuật ngữ dùng để chỉ mạng lưới tàu chở dầu bị cho là hỗ trợ Nga duy trì xuất khẩu năng lượng bất chấp các biện pháp hạn chế của phương Tây. Các tàu này thường hoạt động thông qua cấu trúc sở hữu phức tạp, thường xuyên thay đổi quốc tịch đăng ký và bị cáo buộc sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa cũng như lộ trình vận chuyển.

Việc chặn tàu Tagor cũng cho thấy phạm vi hoạt động của chiến dịch thực thi pháp luật trên biển của Pháp đang được mở rộng từ Địa Trung Hải sang Đại Tây Dương.

Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Tuyên bố này được xem là tín hiệu cho thấy căng thẳng giữa Moscow và các nước châu Âu có thể tiếp tục gia tăng liên quan đến việc thực thi các lệnh trừng phạt trên biển.

Giới quan sát nhận định việc Pháp liên tiếp triển khai các chiến dịch kiểm tra tàu chở dầu cho thấy châu Âu đang chuyển từ giai đoạn ban hành lệnh trừng phạt sang tăng cường thực thi trên thực địa, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải năng lượng – một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng của Nga.