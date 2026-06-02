Nghi bị thất thoát hơn 300 thỏi vàng, Tổng thống Donald Trump lập tức yêu cầu kiểm tra kho vàng lớn nhất nước Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục kêu gọi tiến hành một cuộc kiểm toán thực tế đối với kho dự trữ vàng quốc gia Fort Knox, sau khi vụ việc một cựu quan chức CIA bị cáo buộc chiếm đoạt lượng lớn vàng thỏi làm dấy lên những tranh luận mới về tính minh bạch trong quản lý tài sản công của chính phủ Mỹ.

Ngày 31/5, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social hình ảnh với dòng chữ: “Đã đến lúc kiểm toán thực tế kho Fort Knox”. Bài đăng được đính kèm một bài báo của New York Post về vụ bắt giữ một cựu quan chức CIA sau khi giới chức liên bang phát hiện hàng trăm thỏi vàng trị giá hàng chục triệu USD được cất giấu tại nhà riêng. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ công chúng với hơn 10.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn.

Theo các tài liệu tòa án được NBC News dẫn lại, người bị cáo buộc là David Rush, một cựu quan chức cấp cao của CIA từng nắm giữ vị trí quản lý và có quyền tiếp cận nhiều thông tin mật. Ông Rush bị truy tố với cáo buộc tham ô công quỹ tại bang Virginia.

Bản khai của FBI cho biết các đặc vụ liên bang đã khám xét nơi ở của Rush hôm 18/5 và thu giữ khoảng 300 thỏi vàng trị giá hơn 40 triệu USD, cùng khoảng 2 triệu USD tiền mặt và 35 chiếc đồng hồ xa xỉ, chủ yếu là Rolex.

Các công tố viên cáo buộc Rush đã yêu cầu thanh toán hàng chục triệu USD dưới dạng vàng thỏi và ngoại tệ với lý do phục vụ các chi phí liên quan đến công việc trong giai đoạn từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, một phần số tài sản này được cho là đã bị đưa về nhà riêng để phục vụ mục đích cá nhân.

Vụ việc nhanh chóng làm dấy lên những câu hỏi về cơ chế giám sát tài sản chiến lược của chính phủ Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Fort Knox từ lâu đã là chủ đề của nhiều tranh luận liên quan đến tính minh bạch.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên ông Donald Trump đề cập đến việc kiểm tra kho vàng nổi tiếng này. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5/2024, ông từng cho biết muốn trực tiếp đến Fort Knox để xác nhận lượng vàng vẫn còn được lưu giữ tại đây.

“Tôi thực sự muốn đến Fort Knox một lần. Tôi muốn xem số vàng vẫn còn ở đó hay không, và tôi tin rằng nó vẫn còn”, ông Trump phát biểu khi đó.

Dự trữ vàng của Mỹ lớn nhất thế giới.

Fort Knox nằm tại bang Kentucky và được xem là kho dự trữ vàng lớn nhất nước Mỹ. Theo số liệu chính thức, cơ sở này hiện lưu giữ hơn 147 triệu ounce vàng, tương đương khoảng 59% tổng lượng vàng dự trữ quốc gia của Mỹ. Với giá vàng hiện nay, khối tài sản này được ước tính có giá trị khoảng 700 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến hoài nghi cho rằng các cuộc kiểm tra hiện nay chủ yếu được thực hiện nội bộ và chưa có một đợt kiểm toán độc lập, toàn diện nào diễn ra trong nhiều thập kỷ. Chính điều đó khiến Fort Knox thường xuyên trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận về mức độ minh bạch trong quản lý tài sản quốc gia.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định kho vàng vẫn được kiểm tra định kỳ theo quy trình hiện hành. Dù vậy, các nhà phê bình cho rằng công chúng chưa có cơ hội tiếp cận trực tiếp hoặc chứng kiến một cuộc rà soát độc lập quy mô lớn kể từ những năm 1970.

Nếu đề xuất kiểm toán Fort Knox được triển khai, đây có thể trở thành cuộc kiểm tra mang tính biểu tượng nhất đối với kho vàng quốc gia Mỹ trong nhiều thập kỷ, đồng thời là phép thử quan trọng đối với niềm tin của công chúng vào hệ thống quản lý tài sản liên bang.