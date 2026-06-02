Khởi tố chủ xưởng sản xuất hàng trăm nghìn gói băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả

Lực lượng chức năng phát hiện kho xưởng sản xuất hơn 655.000 gói băng vệ sinh, tã bỉm giả các thương hiệu nổi tiếng cùng gần hàng trăm kg bao bì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Thị Tuyết, (SN 1982, thường trú tại thôn Trai Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Sản xuất hàng giả”.

Chủ cơ sở sản xuất Đỗ Thị Tuyết.

Trước đó, ngày 17/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên kiểm tra kho xưởng sản xuất băng vệ sinh, bỉm trẻ em tại thôn Đỗ Xá, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên do Đỗ Thị Tuyết làm chủ.

Tang vật vụ án.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ: 655.650 gói băng vệ sinh thành phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như “Diana”, “Kotex”, “Việt Thái”, “Ánh Dương”, “Lisa”, “Thạch Thảo” và tã bỉm trẻ em mang các nhãn hiệu nổi tiếng như “Dadyber” và “Molfix”. Gần 2000 kilogam bao bì hàng hoá để đóng gói và 1 số vật chứng liên quan.

Tang vật vụ án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tuyết khai nhận toàn bộ số gói băng vệ sinh, tã bỉm trẻ em thành phẩm mang các nhãn hiệu trên do Tuyết đặt mua tem nhãn, túi nilon in tên các thương hiệu băng vệ sinh của các hãng nổi tiếng trên và băng vệ sinh thành phẩm nhưng chưa có dán tem, mác với các giá tiền khoảng 200.000 đồng/1kg; Tem nhãn, túi nilon in tên các thương hiệu băng vệ sinh nổi tiếng trên thị trường với loại túi bé giá 300đ/1 cái, còn loại túi to giá 130.000 đồng/1kg. Sau đó thuê gần 10 công nhân đóng gói sản phẩm và bán ra ngoài thị trường với giá tiền dao động khoảng 200.000 đồng/1 bịch (1 bịch có 48 gói).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Khánh Ngân

