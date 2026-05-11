Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố, khám xét nơi ở của vợ chồng chủ doanh nghiệp Vũ Thanh Thủy

Theo Duy Anh | 11-05-2026 - 19:10 PM | Thị trường

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Sáng 11/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối Lê Văn Hải, đồng thời ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thanh Thủy về hành vi sản xuất, buôn bán nước hoa giả.

Trước đó, ngày 6/1, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại ấp Phụng Quới A, xã Thạnh An, TP Cần Thơ là nơi sản xuất, buôn bán hàng giả là nước hoa mang các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài sản xuất do Lê Văn Hải, sinh năm 1973, ngụ ấp Phụng Quới, xã Thạnh An, TP Cần Thơ và vợ là Vũ Thanh Thủy, sinh năm 1985 ngụ phường Tây Thạnh, TP HCM làm chủ.

Tại cơ quan Công an, Hải và Thủy khai nhận, để che dấu hành vi sản xuất nước hoa giả, năm 2018 Hải thành lập Công ty TNHH HALOVA (địa chỉ tại TP HCM), do Hải làm giám đốc với ngành nghề kinh doanh sản xuất nước hoa các nhãn hiệu: RELAX JAPAN, FLORAL VETIVER, BLEU INTENSE PARFUM, ELYSIUM EXTRAIT DE PARFUM, LADY MILLION DE PARFUM, CEDAR WOODY PARFUM, SLEEP JAPAN đều có công bố sản phẩm mỹ phẩm được Sở Y tế TP Hà Nội và Sở Y tế TP HCM tiếp nhận. Đồng thời tổ chức sản xuất nước hoa giả các loại bắt đầu thực hiện từ năm 2020 đến khi bị phát hiện với nhiều phương thức thủ đoạn, thông tin này được đăng tải trên báo Công an nhân dân.

Các đối tượng bán nước hoa giả cho khách hàng qua các nền tảng mạng xã hội, với giá từ 55.000 đồng đến 220.000 đồng với hình thức giao hàng chuyển phát nhanh...

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại; tuyệt đối không tiếp tay cho loại tội phạm này. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua nước hoa của Lê Văn Hải và Vũ Thanh Thủy đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ gặp Điều tra viên Nguyễn Văn Thế để được giải quyết theo quy định đến hết ngày 6/9/2026.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast VF 8 2026 bất ngờ lộ diện không che chắn: thiết kế thể thao, chờ ngày mở bán chính thức

VinFast VF 8 2026 bất ngờ lộ diện không che chắn: thiết kế thể thao, chờ ngày mở bán chính thức Nổi bật

Thứ quả rừng từng rẻ như cho nay giá vọt lên 350.000đ/kg: 'Đệ nhất gia vị' được dân sành ăn săn lùng

Thứ quả rừng từng rẻ như cho nay giá vọt lên 350.000đ/kg: 'Đệ nhất gia vị' được dân sành ăn săn lùng Nổi bật

Một nguyên liệu thiết yếu cho ngành ô tô bất ngờ tăng giá mạnh nhất 8 năm: Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về sản lượng nhưng chưa phải quốc gia hưởng lợi nhất

Một nguyên liệu thiết yếu cho ngành ô tô bất ngờ tăng giá mạnh nhất 8 năm: Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về sản lượng nhưng chưa phải quốc gia hưởng lợi nhất

19:00 , 11/05/2026
2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 320 triệu đồng

2 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu bị phạt 320 triệu đồng

16:32 , 11/05/2026
Nền kinh tế 3.700 tỷ USD kêu gọi dân 'nhịn' mua vàng, làm việc tại nhà

Nền kinh tế 3.700 tỷ USD kêu gọi dân 'nhịn' mua vàng, làm việc tại nhà

16:20 , 11/05/2026
Buồn của quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới: Sản lượng nội địa sắp giảm mạnh gần 1 nửa, nông dân chịu cú sốc kép

Buồn của quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới: Sản lượng nội địa sắp giảm mạnh gần 1 nửa, nông dân chịu cú sốc kép

16:09 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên