Nền kinh tế 3.700 tỷ USD kêu gọi dân 'nhịn' mua vàng, làm việc tại nhà

Hữu Bách | 11-05-2026 - 16:20 PM | Thị trường

Trước những biến động nghẹt thở từ thị trường năng lượng toàn cầu, người đứng đầu nền kinh tế trị giá 3.700 tỷ USD vừa đưa ra lời kêu gọi "thắt lưng buộc bụng" chưa từng có tiền lệ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân làm việc tại nhà, hạn chế đi lại, giảm mua vàng và tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông gây áp lực ngày càng lớn lên nền kinh tế nước này.

Phát biểu tại thành phố Secunderabad, ông Modi cho biết việc tiết kiệm ngoại tệ đang trở thành ưu tiên quan trọng khi chi phí nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ tăng vọt vì chiến sự và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.

“Trong tình hình hiện nay, chúng ta phải đặc biệt chú trọng tiết kiệm ngoại hối”, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ kêu gọi người dân giảm sử dụng xăng dầu, ưu tiên sử dụng tàu điện tại các thành phố có hệ thống metro, đồng thời hạn chế các hoạt động chi tiêu không thiết yếu như mua vàng hay du lịch nước ngoài để giảm áp lực lên nguồn dự trữ ngoại hối quốc gia.

Ông Modi cũng đề nghị nông dân cắt giảm tới 50% lượng phân bón sử dụng nhằm tiết kiệm chi phí nhập khẩu trong bối cảnh giá năng lượng và logistics toàn cầu leo thang.

Theo Financial Times, đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Iran bùng phát mà ông Modi công khai kêu gọi người dân “thắt lưng buộc bụng”. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi đảng BJP của ông giành thêm nhiều chiến thắng tại các cuộc bầu cử bang.

Áp lực hiện đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ ba châu Á khi Ấn Độ phụ thuộc mạnh vào năng lượng Trung Đông. Khoảng 50% dầu thô nhập khẩu và gần 60% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này đến từ khu vực vùng Vịnh.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3, Ấn Độ đã chi khoảng 174,9 tỷ USD để nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm lọc dầu. Ngoài ra, nước này còn chi thêm khoảng 72 tỷ USD để nhập khẩu vàng.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi giá dầu thế giới tiếp tục leo thang

Trong phiên giao dịch gần nhất, dầu Brent có thời điểm vượt 105 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất hòa bình do Washington đưa ra.

Ông Trump gọi phản hồi từ Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, làm giảm kỳ vọng về khả năng sớm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ cũng giao dịch quanh mốc 100 USD/thùng.

Giới chức Ấn Độ tuần trước cho biết hơn 40 tàu đang trên đường tới nước này vẫn mắc kẹt tại Vịnh Persian và chưa thể vượt qua eo biển Hormuz. Gần một nửa trong số đó chở dầu thô, LPG, LNG cùng nhiều hàng hóa thiết yếu khác. Hiện vẫn còn 13 tàu treo cờ Ấn Độ mắc kẹt ở phía tây eo biển Hormuz.

Để bù đắp rủi ro thiếu hụt nguồn cung, New Delhi đã tăng mua dầu từ Nga sau khi Mỹ nới lỏng một phần lệnh trừng phạt hồi tháng 3. Chính phủ cũng yêu cầu các nhà máy lọc dầu ưu tiên sản xuất khí đốt phục vụ nhu cầu nội địa.

Tuy nhiên, giá nhập khẩu tăng mạnh vẫn gây sức ép lớn lên đồng rupee và dự trữ ngoại hối. Đồng rupee đã trở thành một trong những đồng tiền giảm mạnh nhất châu Á kể từ khi chiến sự bùng phát, có thời điểm rơi xuống hơn 95 rupee đổi 1 USD, so với khoảng 91 rupee/USD trước xung đột.

Các chuyên gia cảnh báo nếu khủng hoảng Hormuz kéo dài và giá dầu tiếp tục duy trì ở mức cao, nền kinh tế Ấn Độ có thể đối mặt áp lực lạm phát lớn hơn, thâm hụt thương mại gia tăng và tăng trưởng suy yếu trong những quý tới.

Hữu Bách

VinFast VF 8 2026 bất ngờ lộ diện không che chắn: thiết kế thể thao, chờ ngày mở bán chính thức

16:09 , 11/05/2026
15:30 , 11/05/2026
13:57 , 11/05/2026
13:39 , 11/05/2026

