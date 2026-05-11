Vì sao bảo dưỡng xe điện tốn ít hơn một nửa so với xe xăng: đáp án từ Mỹ, châu Âu và một bãi đỗ xe taxi tại Hà Nội

Vì sao bảo dưỡng xe điện tốn ít hơn một nửa so với xe xăng: Câu trả lời từ Mỹ, châu Âu và một bãi đỗ xe taxi tại Hà Nội

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ năm 2021 đã đo được điều mà nhiều chủ xe điện cảm nhận trên hóa đơn dịch vụ: chi phí bảo dưỡng xe điện thấp hơn xe xăng cùng phân khúc khoảng 40%. Consumer Reports khảo sát hàng nghìn chủ xe đưa ra con số mạnh hơn, 50%. Tại Việt Nam, một chủ xe VF 5 chia sẻ mỗi lần bảo dưỡng tốn 300 nghìn đồng, trong khi chủ xe Vios cùng chu kỳ phải trả từ 600 nghìn đến 1,5 triệu đồng. Sự chênh lệch này không phải khuyến mại tạm thời, mà nằm ngay trong cấu trúc kỹ thuật của hai loại xe.

Điều làm nên khác biệt

Để hiểu vì sao bảo dưỡng xe điện rẻ hơn, cần nhìn vào những thứ xe điện không có. Một chiếc xe điện không có dầu động cơ, không có lọc dầu, lọc xăng, lọc gió động cơ, không có bugi và mô bin đánh lửa, không có hộp số tự động nhiều cấp với dầu hộp số riêng, không có hệ thống ống xả. Phanh xe điện ít mòn hơn nhờ cơ chế phanh tái sinh, vốn dùng động cơ điện để giảm tốc thay vì dồn toàn bộ lực hãm vào má phanh.

Mỗi món bên trên ở một chiếc xe xăng tương ứng với một dòng chi phí định kỳ. Toyota Vios theo lịch chính hãng cần thay dầu động cơ mỗi 5.000 km, kiểm tra và thay bugi mỗi 30.000 đến 60.000 km, thay dầu hộp số mỗi 40.000 km. Cộng lại có khoảng 8 đến 10 dòng tiêu thụ phụ tùng định kỳ trong vòng đời 100.000 km của một chiếc Vios. Xe điện cắt phần lớn các dòng đó, chỉ giữ lại những hạng mục chung như lốp, dầu phanh, lọc gió điều hòa, nước làm mát hệ thống pin.

Số liệu quốc tế: 40 đến 50% rẻ hơn

Báo cáo Argonne National Laboratory thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ năm 2021 đưa ra phép so sánh trực tiếp trên dữ liệu thực tế: chi phí bảo dưỡng xe xăng tại Mỹ trung bình 10 cent mỗi dặm, xe điện chỉ 6 cent. Tỷ lệ chênh tương đương 40%, tính trên toàn bộ vòng đời xe.

Consumer Reports khảo sát hàng nghìn chủ xe Mỹ đưa ra kết luận mạnh hơn. Theo phân tích công bố năm 2020, chủ xe điện trả khoảng một nửa so với chủ xe xăng cho chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cộng gộp trong vòng đời xe. Đến năm thứ 5, chủ xe xăng trả trung bình 1.200 USD mỗi năm, chủ xe điện chỉ 900 USD. Tổng tiết kiệm vòng đời xe đạt khoảng 4.600 USD, tương đương hơn 100 triệu đồng theo tỷ giá hiện hành.

Báo cáo Atlas Public Policy năm 2024 phân tích 5 mẫu xe điện đối chiếu với phiên bản xăng cùng phân khúc, kết luận tổng tiết kiệm chi phí sở hữu trong 7 năm đầu dao động từ 7.000 đến 11.000 USD mỗi xe. Riêng tại châu Âu, một phân tích năm 2026 trên dữ liệu các thị trường lớn cho thấy chủ xe điện tiết kiệm trung bình 1.530 USD mỗi năm so với xe xăng tương đương, trong đó phần bảo dưỡng đóng góp đáng kể bên cạnh chi phí nhiên liệu.

Phép tính tại Việt Nam: 22 triệu đồng trong 100.000 km

Quy về thị trường Việt Nam, phép tính trở nên cụ thể hơn nhiều. Theo lịch bảo dưỡng chính hãng của Toyota Việt Nam, Vios cần kiểm tra định kỳ sau mỗi 5.000 km hoặc 6 tháng tùy điều kiện đến trước. Trong 100.000 km, xe trải qua 20 lần bảo dưỡng. Các mốc nhỏ ở 5.000, 15.000, 25.000 km có chi phí khoảng 600.000 đồng. Các mốc trung tại 10.000, 30.000, 50.000 km khoảng 900.000 đồng. Mốc trung lớn 20.000 và 60.000 km khoảng 1,5 triệu đồng. Mốc lớn 40.000 và 80.000 km là 4,2 đến 6 triệu đồng tùy đại lý. Cộng tổng các mốc, chi phí bảo dưỡng định kỳ trong 100.000 km cho Vios đạt khoảng 24,7 triệu đồng.

Nguồn tổng hợp: Toyota Việt Nam, VinFast, VnExpress, GenK (2025-2026)

VinFast VF5 có chu kỳ bảo dưỡng 12.000 km hoặc 1 năm. Trong 100.000 km, xe trải qua 8 lần bảo dưỡng. Theo chia sẻ của chủ xe Phạm Khánh Sơn với báo VnExpress sau 1 năm sử dụng, mỗi lần bảo dưỡng tốn khoảng 300.000 đồng do xe điện không cần thay dầu động cơ, không có bugi để thay, không có hộp số tự động phức tạp như xe xăng. Tổng chi phí bảo dưỡng VF5 trong 100.000 km đạt khoảng 2,4 triệu đồng. Chênh lệch riêng phần bảo dưỡng định kỳ là 22,3 triệu đồng, tương đương xe xăng đắt hơn xe điện 90%.

Đó mới là tiền. Còn thời gian. Vios qua xưởng 20 lần với thời gian trung bình 2 đến 3 giờ mỗi lần, tổng 40 đến 60 giờ trong 100.000 km. VF5 qua xưởng 8 lần với thời gian 1 đến 1,5 giờ, tổng 8 đến 12 giờ. Chênh 30 đến 50 giờ, quy theo thu nhập trung bình của người làm công ăn lương đô thị thì tốn thêm 3 đến 5 triệu đồng tiền thời gian. Một bãi đỗ xe taxi điện tại Hà Nội cho thấy điều này rõ nhất: tài xế Xanh SM chạy 200 đến 300 km mỗi ngày nhưng chỉ vào xưởng vài lần một năm. Họ không mất thời gian chờ tại xưởng, không bị gián đoạn ca chạy, không phải tính lại lịch làm việc quanh các mốc bảo dưỡng. Đây là khoản tiền khó nhìn thấy nhưng tích lũy đều đặn.

Tại Việt Nam, mức tiết kiệm còn lớn hơn cả ở Mỹ

Có một điểm thú vị khi đặt phép tính Việt Nam cạnh phép tính Mỹ. Tại Mỹ và châu Âu, hệ sinh thái xưởng độc lập đã tồn tại hàng trăm năm, giá nhân công cạnh tranh, chuỗi cung ứng phụ tùng phong phú. Xe xăng vào xưởng Mỹ có giá đã được tối ưu qua nhiều thập kỷ cạnh tranh. Vì vậy dù xe điện tiết kiệm 40 đến 50%, mức tiết kiệm tuyệt đối nằm trong khung tham chiếu sẵn có.

Tại Việt Nam, xe xăng vào xưởng chính hãng có giá đắt hơn tương đối do phụ tùng nhập, chi phí vận hành đại lý cao, và quy chuẩn dịch vụ chính hãng nghiêm ngặt. Khi VinFast cung cấp dịch vụ bảo dưỡng đơn giản với mức giá 300.000 đồng mỗi lần, mức tiết kiệm tương đối tại Việt Nam còn lớn hơn 50% mà các nghiên cứu Mỹ đo được. Tỷ lệ chênh lệch lên đến 90% trong phép tính cụ thể giữa Vios và VF5 không phải con số ngẫu nhiên, mà là hệ quả của cấu trúc kỹ thuật xe điện cộng với đặc điểm thị trường dịch vụ Việt Nam.

Khi nhìn vào tổng số tiền tiết kiệm trên hóa đơn 5 năm, ở mức 25 đến 30 triệu đồng riêng phần bảo dưỡng, cộng với chênh lệch tiền nhiên liệu khoảng 115 triệu đồng theo các phép tính đã được công bố trước đó, tổng chi phí ẩn của xe xăng tại Việt Nam đang ở mức gần 140 triệu đồng cho 5 năm sở hữu một chiếc xe phổ thông. Con số này gần bằng một phần ba giá trị chiếc xe lúc mua mới, và hầu hết người mua không thấy nó trong báo giá ban đầu của showroom. Người mua xe có quyền nhìn thấy phép cộng đó trước khi ký hợp đồng, không phải sau.