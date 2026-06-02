Giá Mazda CX-5 chạm đáy

Sang tháng 6, Mazda CX-5 thế hệ hiện tại đang được giảm giá mạnh mẽ để kích cầu doanh số. Cụ thể bản thấp nhất là 2.0 Deluxe E được giảm 50 triệu đồng - từ mức 749 triệu xuống còn 699 triệu.

Tuy nhiên, một số đại lý sẵn sàng giảm thêm cho khách khoảng 10 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 689 triệu đồng. Đáng chú ý, đại lý cho biết đây đều là xe VIN 2026 chứ không phải VIN 2025 như một số lần giảm giá trước đây.

Trong khi đó, các bạn CX-5 khác cũng đều được giảm mạnh, chẳng hạn bản Deluxe giá còn 706 triệu, bản Luxury còn 751 triệu, bản Premium Active và Sport lần lượt 786 và 811 triệu đồng. Cao nhất là bản Premium Exclusive hiện có giá khoảng 831 triệu đồng, sau khuyến mại.

Với mức giá hiện tại, Mazda CX-5 đang cạnh tranh trực tiếp với hàng loạt mẫu crossover đô thị cỡ B bản cao như Toyota Yaris Cross HEV (728 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce bản Ultimate (705 triệu đồng).

CX-5 được đánh giá là một trong những mẫu xe “quốc dân” trên thị trường ô tô Việt trong nhiều năm qua. Giá bán hấp dẫn, kiểu dáng trung tính là những lý do khiến mẫu xe này được yêu thích tại thị trường trong nước.

Mazda CX-5 trang bị 2 phiên bản động cơ gồm 2.0L cho công suất tối đa 154 mã lực, mô men xoắn 200 Nm và động cơ 2.5L Signature công suất 188 mã lực, mô men xoắn 252 Nm với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 2 cầu.

Một số trang bị an toàn nổi bật trên xe gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, phanh thông minh, kiểm soát hành trình thích ứng…

Trước đó, Thaco từng thông tin về việc Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ chính thức bán ra tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Phiên bản mới dài hơn rộng hơn và trục cơ sở lớn hơn 75 mm so với hiện tại. Giá bán của xe vẫn là ẩn số nhưng được cho vào khoảng 1,1 tỷ đồng cho bản cao nhất. CX-5 mới cũng sẽ có bản hybrid.

Trong tháng 4, Mazda CX-5 lấy lại vị trí dẫn đầu phân khúc gầm cao hạng C với 1.177 xe. Lũy kế từ đầu năm, doanh số của mẫu xe này đạt 5.820 xe, bỏ xa nhóm bám đuổi.