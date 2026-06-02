Phát hiện Trung Quốc cắm khối trụ cao bằng tòa nhà 100 tầng giữa biển, quyết thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Trung Quốc vừa hoàn thành một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng cầu đường sắt - đường bộ Xihoumen tại thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, khi tháp chính số 5 cao 294m chính thức được dựng xong giữa biển. Công trình được xem là một trong những dự án hạ tầng giao thông phức tạp nhất nước này, đồng thời được kỳ vọng trở thành cây cầu đường sắt - đường bộ rộng nhất thế giới khi hoàn thành.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, tháp số 5 cao tương đương một tòa nhà khoảng 100 tầng và là tháp đầu tiên hoàn thiện trên toàn tuyến đường sắt Ninh Ba - Chu Sơn. Đây là bước tiến quan trọng, mở đường cho các giai đoạn tiếp theo như lắp đặt cáp, kết cấu thép và mặt cầu.

Cầu Xihoumen mới bắc qua eo biển cùng tên, kết nối quần đảo Chu Sơn với đất liền. Dự án là một phần của tuyến đường sắt Ninh Ba - Chu Sơn, đồng thời phục vụ cả tuyến cao tốc Ninh Ba - Chu Sơn, tạo nên hành lang giao thông tích hợp giữa đường sắt và đường bộ trong khu vực có vai trò quan trọng về logistics ở miền đông Trung Quốc.

Theo các thông số thiết kế được công bố, cây cầu có tổng chiều dài 3.118m, trong đó nhịp chính dài tới 1.488m. Mặt cầu rộng 68m, cho phép cả tàu hỏa và phương tiện đường bộ cùng lưu thông trên một kết cấu chung. Với quy mô này, cơ quan giao thông Trung Quốc đánh giá đây sẽ là cây cầu đường sắt - đường bộ rộng nhất thế giới.

Chu Sơn là quần đảo ven biển lớn nhất Trung Quốc, nằm gần đồng bằng sông Dương Tử - khu vực tập trung nhiều cảng biển, khu công nghiệp và trung tâm sản xuất lớn của nước này. Việc tăng cường kết nối giao thông giữa các đảo và đất liền được xem là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa cũng như phát triển kinh tế khu vực.

Điểm nổi bật của dự án là khả năng kết hợp nhiều loại hình giao thông trên cùng một công trình. Thay vì xây dựng các tuyến đường bộ và đường sắt riêng biệt, cầu Xihoumen được thiết kế để đáp ứng đồng thời cả hai nhu cầu, giúp tối ưu hóa hạ tầng trong điều kiện địa hình nhiều đảo

Để đáp ứng yêu cầu này, các kỹ sư đã áp dụng thiết kế mặt cầu kết hợp đặc biệt với ba dầm hộp thép riêng biệt liên kết theo cấu trúc dạng thang. Giải pháp này giúp tăng độ cứng, nâng cao khả năng chống rung lắc và cải thiện tính ổn định trước các điều kiện thời tiết cực đoan.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi công trình nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão. Với những cây cầu có nhịp lớn, gió mạnh có thể gây dao động đáng kể cho mặt cầu, ảnh hưởng đến độ an toàn và tuổi thọ công trình nếu không được xử lý bằng các giải pháp khí động học phù hợp.

Ngoài thách thức về gió, việc thi công trên biển còn phải đối mặt với môi trường có độ ẩm và độ mặn cao, nguy cơ ăn mòn kim loại lớn, cùng hoạt động tàu thuyền diễn ra liên tục. Điều này đòi hỏi quy trình xây dựng và lắp ráp phải được kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ chính xác cũng như độ bền lâu dài của công trình.

Mặc dù tháp số 5 đã hoàn thành, dự án vẫn còn nhiều hạng mục quan trọng phía trước, bao gồm lắp đặt hệ thống cáp treo, kết cấu kim loại, đường ray và các làn xe. Khi đi vào hoạt động, cầu Xihoumen sẽ bổ sung một tuyến giao thông chiến lược mới cho quần đảo Chu Sơn, góp phần tăng cường kết nối giữa các đảo với mạng lưới giao thông của miền đông Trung Quốc.

Với tháp cao gần 300 mét được dựng giữa biển, nhịp chính dài gần 1,5 km và mặt cầu rộng tới 68 mét, cầu Xihoumen không chỉ là một dự án hạ tầng quy mô lớn mà còn thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong việc chinh phục những công trình giao thông vượt biển có độ phức tạp hàng đầu thế giới.