Tháng World Cup, Hyundai Santa Fe khuyến mại 220 triệu, Stargazer hơn 100 triệu

Theo đại diện Hyundai, nhu cầu mua sắm ô tô có thể lên cao vào tháng 6 khi nhu cầu di chuyển của người dân gia tăng rõ rệt, phục vụ các hoạt động nghỉ dưỡng, thăm người thân hoặc du lịch dài ngày.

Thương hiệu này tiếp tục tung chương trình ưu đãi lớn cho hàng loạt mẫu xe của hãng. Trong đó, Hyundai Santa Fe và Stargazer nhận những mức ưu đãi lớn nhất, lần lượt trị giá 220 triệu và 107 triệu đồng. Mức ưu đãi này bao gồm giảm giá trực tiếp từ hãng, đại lý, cộng thêm quyền lợi của thẻ hội viên hạng Bạch kim và gói gia hạn bảo hành lên 8 năm (hoặc 120.000 km).

Một mẫu xe khác cũng nhận ưu đãi lớn là Hyundai Accent với mức ưu đãi 79 triệu đồng – tức là hơn 100% lệ phí trước bạ. Trong khi đó, Hyundai Creta nhận ưu đãi 65 triệu, Tucson là 68 triệu đồng trong khi Grand i10 là 50 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu SUV cỡ lớn nhất của Hyundai là Palisade không xuất hiện trong bảng danh sách ưu đãi đợt này. Trước đó, hãng công bố giảm giá niêm yết cho Palisade tới 170 triệu, đưa giá của bản base còn 1,299 tỷ đồng – cạnh tranh trực tiếp với một số mẫu xe phân khúc dưới.

Trong tháng 4, Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số hơn 3.900 xe – bao gồm cả xe thương mại. Mẫu xe dẫn đầu doanh số của hãng tiếp tục là Tucson với 626 xe. Tuy nhiên, nếu tính cộng dồn từ đầu năm, Hyundai Creta mới là xe có doanh số tốt nhất, đạt 3.193 xe.

Sau 4 tháng đầu năm, thương hiệu này đã bàn giao tổng cộng 17.402 xe tại thị trường Việt Nam.