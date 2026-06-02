Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảng giá iPhone 17 mới nhất tại Việt Nam

| | Thị trường

Trong khi các phiên bản 17 Pro và Pro Max vẫn duy trì giá bán ở mức cao nhờ nhu cầu ổn định, phiên bản tiêu chuẩn đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu mở bán.

Giá iPhone 17 giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi mở bán - Ảnh 1.

Bước sang tháng 6/2026, giá bán dòng iPhone 17 tại thị trường Việt Nam tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone Air đã giảm đáng kể so với thời điểm mở bán, các phiên bản Pro và đặc biệt là Pro Max vẫn duy trì mức giá cao nhờ nhu cầu ổn định.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, người dùng hiện có thể sở hữu một chiếc iPhone 17e với mức giá từ khoảng 17 triệu đồng, trong khi phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB vẫn có giá trên 60 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 17 mới nhất tháng 6/2026 như sau:

Phiên bản

Giá tham khảo

iPhone 17e 256GB

17,3 - 18 triệu đồng

iPhone 17e 512GB

23 - 24,5 triệu đồng

iPhone 17 256GB

23,8 - 24,5 triệu đồng

iPhone 17 512GB

29,9 - 31,5 triệu đồng

iPhone Air 256GB

20,9 - 24,9 triệu đồng

iPhone Air 512GB

27 - 30,5 triệu đồng

iPhone Air 1TB

32 - 36 triệu đồng

iPhone 17 Pro 256GB

34 - 35 triệu đồng

iPhone 17 Pro 512GB

40,9 - 41,5 triệu đồng

iPhone 17 Pro 1TB

46 - 48 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 256GB

35,2 - 38 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 512GB

41,2 - 44,5 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 1TB

48,6 - 51 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max 2TB

62 - 64 triệu đồng

Nguồn: Apple Việt Nam và các hệ thống bán lẻ lớn

Trong số các model hiện nay, iPhone 17 và iPhone Air là những mẫu có mức giảm giá đáng kể nhất sau nhiều tháng mở bán. Phiên bản iPhone 17 256GB hiện đã lùi về quanh mốc dưới 24 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu lên kệ. Trong khi đó, iPhone Air được nhiều hệ thống triển khai chương trình giảm giá nhằm kích cầu nhờ sức mua chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro vẫn duy trì sức hút nhờ hệ thống camera chuyên nghiệp, chip A19 Pro và các tính năng AI mới. Tuy nhiên, mẫu máy gây chú ý nhất vẫn là iPhone 17 Pro Max khi gần như phá vỡ quy luật giảm giá thường thấy của thị trường smartphone cao cấp. Sau gần 9 tháng mở bán, nhiều đại lý vẫn niêm yết phiên bản 256GB ở mức từ 35-38 triệu đồng.

Trong bối cảnh thế hệ iPhone 18 dự kiến chỉ còn vài tháng nữa sẽ ra mắt, tháng 6 được xem là giai đoạn khá thuận lợi để người dùng nâng cấp lên dòng iPhone 17 khi nhiều phiên bản đã giảm giá đáng kể. Tuy nhiên, với các mẫu Pro và Pro Max, cơ hội xuất hiện những đợt giảm sâu vẫn khá hạn chế do nguồn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Lời khuyên cho người có ý định mua iPhone 'like new' trên mạng

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá xăng E10 được tính thế nào, rẻ hơn xăng khoáng ra sao?

Giá xăng E10 được tính thế nào, rẻ hơn xăng khoáng ra sao? Nổi bật

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt cột mốc chưa từng có: Xuất xưởng chiếc xe điện thứ 10.000 tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt cột mốc chưa từng có: Xuất xưởng chiếc xe điện thứ 10.000 tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới Nổi bật

Giá xe máy Honda Vision mới nhất

Giá xe máy Honda Vision mới nhất

18:01 , 02/06/2026
Phát hiện 'kho báu' trị giá 3.800 tỷ USD đang nằm yên trong tủ khóa của người dân: Chính phủ lập tức ra lời kêu gọi khẩn

Phát hiện 'kho báu' trị giá 3.800 tỷ USD đang nằm yên trong tủ khóa của người dân: Chính phủ lập tức ra lời kêu gọi khẩn

16:10 , 02/06/2026
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đích thân dẫn đầu cuộc đột kích, triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả tại Ấn Độ, tịch thu hơn 64.000 sản phẩm

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đích thân dẫn đầu cuộc đột kích, triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả tại Ấn Độ, tịch thu hơn 64.000 sản phẩm

16:00 , 02/06/2026
'Mách nước' tối ưu cho chủ xe dùng xăng E10

'Mách nước' tối ưu cho chủ xe dùng xăng E10

15:30 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên