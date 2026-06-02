Bảng giá iPhone 17 mới nhất tại Việt Nam

Bước sang tháng 6/2026, giá bán dòng iPhone 17 tại thị trường Việt Nam tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone Air đã giảm đáng kể so với thời điểm mở bán, các phiên bản Pro và đặc biệt là Pro Max vẫn duy trì mức giá cao nhờ nhu cầu ổn định.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn, người dùng hiện có thể sở hữu một chiếc iPhone 17e với mức giá từ khoảng 17 triệu đồng, trong khi phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB vẫn có giá trên 60 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 17 mới nhất tháng 6/2026 như sau:

Phiên bản Giá tham khảo iPhone 17e 256GB 17,3 - 18 triệu đồng iPhone 17e 512GB 23 - 24,5 triệu đồng iPhone 17 256GB 23,8 - 24,5 triệu đồng iPhone 17 512GB 29,9 - 31,5 triệu đồng iPhone Air 256GB 20,9 - 24,9 triệu đồng iPhone Air 512GB 27 - 30,5 triệu đồng iPhone Air 1TB 32 - 36 triệu đồng iPhone 17 Pro 256GB 34 - 35 triệu đồng iPhone 17 Pro 512GB 40,9 - 41,5 triệu đồng iPhone 17 Pro 1TB 46 - 48 triệu đồng iPhone 17 Pro Max 256GB 35,2 - 38 triệu đồng iPhone 17 Pro Max 512GB 41,2 - 44,5 triệu đồng iPhone 17 Pro Max 1TB 48,6 - 51 triệu đồng iPhone 17 Pro Max 2TB 62 - 64 triệu đồng

Nguồn: Apple Việt Nam và các hệ thống bán lẻ lớn

Trong số các model hiện nay, iPhone 17 và iPhone Air là những mẫu có mức giảm giá đáng kể nhất sau nhiều tháng mở bán. Phiên bản iPhone 17 256GB hiện đã lùi về quanh mốc dưới 24 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn đầu lên kệ. Trong khi đó, iPhone Air được nhiều hệ thống triển khai chương trình giảm giá nhằm kích cầu nhờ sức mua chưa thực sự bùng nổ như kỳ vọng.

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro vẫn duy trì sức hút nhờ hệ thống camera chuyên nghiệp, chip A19 Pro và các tính năng AI mới. Tuy nhiên, mẫu máy gây chú ý nhất vẫn là iPhone 17 Pro Max khi gần như phá vỡ quy luật giảm giá thường thấy của thị trường smartphone cao cấp. Sau gần 9 tháng mở bán, nhiều đại lý vẫn niêm yết phiên bản 256GB ở mức từ 35-38 triệu đồng.

Trong bối cảnh thế hệ iPhone 18 dự kiến chỉ còn vài tháng nữa sẽ ra mắt, tháng 6 được xem là giai đoạn khá thuận lợi để người dùng nâng cấp lên dòng iPhone 17 khi nhiều phiên bản đã giảm giá đáng kể. Tuy nhiên, với các mẫu Pro và Pro Max, cơ hội xuất hiện những đợt giảm sâu vẫn khá hạn chế do nguồn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.