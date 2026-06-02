Giá xe máy Honda Vision mới nhất

Honda Vision tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông được người tiêu dùng quan tâm nhất trên thị trường. Bước sang tháng 6/2026, giá niêm yết của Honda Vision được giữ nguyên so với tháng trước, trong khi giá bán thực tế tại nhiều đại lý đang giảm đáng kể, thậm chí một số phiên bản được bán thấp hơn giá đề xuất của hãng.

Giá Honda Vision tháng 6/2026 mới nhất

Honda Việt Nam hiện phân phối Vision với 5 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt, Thể thao và Cổ điển, đi kèm nhiều lựa chọn màu sắc khác nhau.

Theo công bố của hãng, giá đề xuất của Vision không thay đổi so với tháng 5/2026. Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn có giá 31,31 triệu đồng, Cao cấp 32,98 triệu đồng, Đặc biệt 34,35 triệu đồng, trong khi hai phiên bản Thể thao và Cổ điển cùng được niêm yết ở mức 36,61 triệu đồng.

Khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) cho thấy giá bán thực tế đang có xu hướng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn khan hàng trước đây.

Theo đó, phiên bản Thể thao được chào bán khoảng 38 triệu đồng, bản Đặc biệt khoảng 36 triệu đồng và bản Cao cấp quanh mức 34 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản Tiêu chuẩn hiện chỉ còn khoảng 31 triệu đồng, thấp hơn cả giá đề xuất của hãng.

Việc giá bán giảm từ 1-3 triệu đồng tùy phiên bản đã khiến thị trường Vision trở nên sôi động hơn. Nhiều khách hàng tranh thủ xuống tiền khi mức giá hiện tại được đánh giá là dễ tiếp cận hơn nhiều so với giai đoạn mẫu xe này thường xuyên bị đội giá hàng chục triệu đồng.

Honda Vision 2026 có gì đáng chú ý?

Về thiết kế, Vision 2026 tiếp tục duy trì phong cách trẻ trung quen thuộc, lấy cảm hứng từ dòng xe tay ga cao cấp Honda SH. Phần đầu xe nổi bật với các đường nét ba chiều sắc sảo kết hợp hệ thống đèn LED hiện đại, tạo diện mạo năng động và thời trang.

Xe được trang bị cụm đồng hồ kết hợp giữa màn hình LCD và đồng hồ truyền thống, giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông số vận hành trong quá trình sử dụng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là bộ vành đúc thiết kế mới mang phong cách châu Âu. Riêng phiên bản Thể thao sử dụng bánh trước kích thước 16 inch, góp phần nâng cao khả năng vận hành và mang lại tư thế lái thoải mái hơn.

Honda cũng trang bị cho Vision khung xe eSAF thế hệ mới với công nghệ dập hàn laser. Kết cấu này giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững và độ bền của xe.

Bên cạnh đó, Vision 2026 sở hữu nhiều tiện ích hướng đến người dùng trẻ như hệ thống khóa thông minh Smart Key, cốp chứa đồ dung tích lớn, hộc đựng đồ phía trước có nắp đậy và cổng sạc USB Type-C.

Ngoài ra, chế độ đèn luôn sáng tiếp tục được duy trì nhằm tăng khả năng nhận diện của phương tiện trên đường, góp phần nâng cao mức độ an toàn khi di chuyển trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Với mức giá đang hạ nhiệt tại các đại lý cùng danh sách trang bị tiện nghi khá đầy đủ trong phân khúc xe tay ga phổ thông, Honda Vision tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc đối với người dùng có nhu cầu mua xe trong thời điểm hiện nay.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Vision nêu trên mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.