Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam lần đầu cho ra mắt hàng loạt robot thông minh

Tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh 2026, OMODA & JAECOO không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu các mẫu xe mới mà còn gây chú ý khi lần đầu ra mắt hệ sinh thái robot thông minh AiMOGA – một bước đi cho thấy tham vọng mở rộng sang lĩnh vực công nghệ ngoài ô tô.

Bên cạnh hai mẫu xe chủ lực OMODA 4 và OMODA 7, gian hàng của hãng trưng bày nhiều dòng robot khác nhau, bao gồm robot cảnh sát thông minh, robot hình người Mornine và chó robot Argos. Sự xuất hiện của các sản phẩm này cho thấy định hướng phát triển một hệ sinh thái tích hợp, nơi công nghệ ô tô và robot có thể phối hợp trong các tình huống thực tế.

Sự kiện thu hút hơn 4.000 người tham dự, trong đó khoảng 2.500 đối tác tiếp tục tham gia các hoạt động khảo sát tại Vu Hồ (An Huy, Trung Quốc). Đây được xem là nền tảng để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xe thông minh và robot, khi các công nghệ mới bắt đầu chuyển từ trình diễn sang triển khai thực tế.

Một trong những điểm đáng chú ý diễn ra bên lề triển lãm là Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery (IBS) tại Vu Hồ, nơi ghi nhận việc ký kết 1.000 robot cảnh sát và bàn giao 110 sản phẩm. Động thái này cho thấy các sản phẩm robot đã bước vào giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn. Đồng thời, AiMOGA Robotics cũng ký kết hợp tác với 100 trường đại học nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành robot.

AiMOGA Robotics được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ và hệ sinh thái sẵn có của OMODA & JAECOO. Doanh nghiệp này hiện đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 100 kịch bản ứng dụng thực tế. Lợi thế của AiMOGA nằm ở khả năng tận dụng hệ thống nghiên cứu – phát triển hoàn thiện, chuỗi cung ứng toàn cầu và mạng lưới thị trường rộng của thương hiệu ô tô mẹ.

Nhờ đó, thời gian phát triển sản phẩm được rút ngắn, trong khi chi phí sản xuất và độ ổn định được tối ưu hóa khi đưa ra thị trường. Việc OMODA & JAECOO đã hiện diện tại 64 thị trường cũng tạo điều kiện để AiMOGA nhanh chóng mở rộng quy mô theo mô hình “nghiên cứu toàn cầu – sản xuất toàn cầu – phân phối toàn cầu”.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, robot cảnh sát thông minh là điểm nhấn khi đã được triển khai tại nhiều thành phố ở Trung Quốc. Robot này có thể hỗ trợ điều tiết giao thông, tuần tra, phát hiện vi phạm và phối hợp với hệ thống tín hiệu giao thông. Việc tích hợp cảm biến đa lớp cùng trí tuệ nhân tạo giúp robot có khả năng hoạt động trong môi trường phức tạp, góp phần giảm tải cho lực lượng chức năng tại các khu vực đông người.

Ở hướng ứng dụng khác, chó robot Argos đã đạt mức độ hoàn thiện cao với hơn 1.000 sản phẩm được bàn giao trong năm qua. Thiết bị này đang được sử dụng trong các kịch bản như hỗ trợ gia đình, trình diễn tại showroom hoặc tham gia đảm bảo an ninh cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý là nhiều công nghệ cốt lõi từ lĩnh vực ô tô đang được chuyển giao sang robot. Các hệ thống như cabin thông minh hay công nghệ hỗ trợ lái giúp robot có khả năng nhận diện môi trường tương tự xe tự lái, bao gồm tránh chướng ngại vật và nhận thức không gian 3D với độ chính xác cao. Ở khía cạnh năng lượng, robot AiMOGA sử dụng công nghệ pin kế thừa từ hệ thống điện hóa của Chery, trong đó có cả pin thể rắn, nhằm đảm bảo khả năng vận hành liên tục.

Cùng với việc mở rộng sang lĩnh vực robot, OMODA & JAECOO cũng công bố đã vượt mốc 1 triệu xe bán ra toàn cầu sau 3 năm thành lập. Hãng hiện đã có mặt tại 64 thị trường và xây dựng hơn 1.300 đại lý trên toàn cầu, trở thành một trong những thương hiệu đạt tốc độ tăng trưởng nhanh trong ngành ô tô.

Theo định hướng được công bố, AiMOGA sẽ tiếp tục phát triển dựa trên các ứng dụng thực tế, từng bước đưa robot vào nhiều lĩnh vực trong đời sống, từ giao thông, an ninh đến dịch vụ và gia đình.