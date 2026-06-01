Trung Quốc vừa hoàn thành một kỳ tích kỹ thuật đáng chú ý khi xoay thành công cây cầu nặng khoảng 10.000 tấn bắc qua tuyến tàu điện từ đang khai thác tại Thượng Hải mà không làm gián đoạn hoạt động giao thông.

Theo thông tin từ đơn vị thi công, đúng 11h30 đêm ngày 8/1, dầm liên tục của cầu siêu lớn Chuansha tại khu vực Phố Đông đã thực hiện thành công cú xoay 60 độ dưới sự điều khiển của hệ thống kích thủy lực thông minh. Chỉ trong khoảng một giờ, kết cấu khổng lồ này đã được đưa vào đúng vị trí thiết kế, vượt qua tuyến đường sắt từ trường tốc độ cao đang vận hành và đường cao tốc Yingbin.

Sự kiện được đánh giá là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng của Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên một cây cầu nhịp lớn được xoay lắp đặt phía trên tuyến tàu điện từ cao tốc đang hoạt động.

Dự án là một phần của giai đoạn hai tuyến đường sắt Thượng Hải – Tô Châu – Nam Thông, đoạn từ Thái Thông đến Tứ Xuyên, do Tập đoàn Xây dựng số 8 Trung Quốc thi công và Công ty Quản lý xây dựng đường sắt Thượng Hải phụ trách quản lý.

Theo ông Wang Kun, Giám đốc dự án thuộc Tập đoàn Xây dựng số 8 Trung Quốc, đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt do tuyến tàu điện từ bên dưới vận hành với tốc độ trên 400 km/h. Điều này đòi hỏi quá trình thi công phải bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và độ chính xác gần như tuyệt đối.

Để giải quyết bài toán kỹ thuật phức tạp, nhóm thi công đã áp dụng phương án xây dựng đặc biệt. Thay vì lắp đặt trực tiếp trên tuyến đường sắt đang hoạt động, dầm cầu được đúc đối xứng dọc theo tuyến maglev trước, sau đó sử dụng hệ thống kích thủy lực để xoay theo chiều kim đồng hồ và đưa vào vị trí cuối cùng.

Sau khi hoàn tất, khoảng cách giữa cầu và phạm vi hoạt động của tuyến tàu điện từ được xác định khoảng 2,58m.

Theo các kỹ sư, phương pháp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công trên không, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hiện hữu. Công trình được trang bị các bản lề cầu đặc biệt có tải trọng lên tới 100.000 kN cùng hệ thống điều khiển động thông minh, cho phép kiểm soát chuyển động với độ chính xác rất cao.

Trong quá trình xoay, độ lệch trục được duy trì dưới 5 mm, trong khi sai số tại điểm hợp long cuối cùng chỉ khoảng 2 mm – mức chính xác hiếm thấy đối với một kết cấu nặng tới 10.000 tấn.

Ông Wang Kun cho biết toàn bộ quá trình xoay cầu được thực hiện trong khung thời gian bảo trì ban đêm của tuyến tàu điện từ, kéo dài khoảng bốn giờ, qua đó bảo đảm hoạt động giao thông không bị ảnh hưởng.

“Thành công của dự án đã tạo tiền lệ cho các công trình tương lai liên quan đến việc xoay lắp cầu phía trên các tuyến đường sắt đang khai thác, tàu điện ngầm, đường tàu điện từ và đường cao tốc”, ông Wang nhận định.

Theo ông Chen Shuai, Trưởng bộ phận kỹ thuật dự án, thách thức lớn nhất nằm ở việc tuyến tàu điện từ có độ nhạy cực cao với rung động và lún nền. Bên cạnh đó, khu vực thi công còn nằm cạnh đường cao tốc Yingbin với lưu lượng phương tiện rất lớn, khiến công tác xây dựng trở nên phức tạp hơn nhiều so với các dự án cầu thông thường.

Việc hoàn thành thành công công trình đã lấp đầy khoảng trống kỹ thuật trong lĩnh vực xoay cầu nhịp lớn trên tuyến đường sắt từ trường tốc độ cao tại Trung Quốc, đồng thời tạo ra bộ tiêu chuẩn và kinh nghiệm quý giá cho những dự án tương tự trong tương lai.

Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đường sắt Thượng Hải – Tô Châu – Nam Thông giai đoạn hai sẽ có chiều dài 111,8 km, tốc độ thiết kế 200 km/h. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực trung chuyển của Thượng Hải, đồng thời thúc đẩy liên kết kinh tế và giao thương trong khu vực Đồng bằng sông Dương Tử – một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất Trung Quốc.