Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc xoay khối bê tông khổng lồ nặng 10.000 tấn vào đúng vị trí, sẵn sàng hoàn thành mục tiêu lớn

| | Thị trường

Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để hoàn thành dự án lớn.

Trung Quốc vừa hoàn thành một kỳ tích kỹ thuật đáng chú ý khi xoay thành công cây cầu nặng khoảng 10.000 tấn bắc qua tuyến tàu điện từ đang khai thác tại Thượng Hải mà không làm gián đoạn hoạt động giao thông.

Theo thông tin từ đơn vị thi công, đúng 11h30 đêm ngày 8/1, dầm liên tục của cầu siêu lớn Chuansha tại khu vực Phố Đông đã thực hiện thành công cú xoay 60 độ dưới sự điều khiển của hệ thống kích thủy lực thông minh. Chỉ trong khoảng một giờ, kết cấu khổng lồ này đã được đưa vào đúng vị trí thiết kế, vượt qua tuyến đường sắt từ trường tốc độ cao đang vận hành và đường cao tốc Yingbin.

Sự kiện được đánh giá là cột mốc quan trọng trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng của Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên một cây cầu nhịp lớn được xoay lắp đặt phía trên tuyến tàu điện từ cao tốc đang hoạt động.

Dự án là một phần của giai đoạn hai tuyến đường sắt Thượng Hải – Tô Châu – Nam Thông, đoạn từ Thái Thông đến Tứ Xuyên, do Tập đoàn Xây dựng số 8 Trung Quốc thi công và Công ty Quản lý xây dựng đường sắt Thượng Hải phụ trách quản lý.

Theo ông Wang Kun, Giám đốc dự án thuộc Tập đoàn Xây dựng số 8 Trung Quốc, đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt do tuyến tàu điện từ bên dưới vận hành với tốc độ trên 400 km/h. Điều này đòi hỏi quá trình thi công phải bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt và độ chính xác gần như tuyệt đối.

Để giải quyết bài toán kỹ thuật phức tạp, nhóm thi công đã áp dụng phương án xây dựng đặc biệt. Thay vì lắp đặt trực tiếp trên tuyến đường sắt đang hoạt động, dầm cầu được đúc đối xứng dọc theo tuyến maglev trước, sau đó sử dụng hệ thống kích thủy lực để xoay theo chiều kim đồng hồ và đưa vào vị trí cuối cùng.

Sau khi hoàn tất, khoảng cách giữa cầu và phạm vi hoạt động của tuyến tàu điện từ được xác định khoảng 2,58m.

Theo các kỹ sư, phương pháp này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công trên không, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hiện hữu. Công trình được trang bị các bản lề cầu đặc biệt có tải trọng lên tới 100.000 kN cùng hệ thống điều khiển động thông minh, cho phép kiểm soát chuyển động với độ chính xác rất cao.

Trong quá trình xoay, độ lệch trục được duy trì dưới 5 mm, trong khi sai số tại điểm hợp long cuối cùng chỉ khoảng 2 mm – mức chính xác hiếm thấy đối với một kết cấu nặng tới 10.000 tấn.

Ông Wang Kun cho biết toàn bộ quá trình xoay cầu được thực hiện trong khung thời gian bảo trì ban đêm của tuyến tàu điện từ, kéo dài khoảng bốn giờ, qua đó bảo đảm hoạt động giao thông không bị ảnh hưởng.

“Thành công của dự án đã tạo tiền lệ cho các công trình tương lai liên quan đến việc xoay lắp cầu phía trên các tuyến đường sắt đang khai thác, tàu điện ngầm, đường tàu điện từ và đường cao tốc”, ông Wang nhận định.

Theo ông Chen Shuai, Trưởng bộ phận kỹ thuật dự án, thách thức lớn nhất nằm ở việc tuyến tàu điện từ có độ nhạy cực cao với rung động và lún nền. Bên cạnh đó, khu vực thi công còn nằm cạnh đường cao tốc Yingbin với lưu lượng phương tiện rất lớn, khiến công tác xây dựng trở nên phức tạp hơn nhiều so với các dự án cầu thông thường.

Việc hoàn thành thành công công trình đã lấp đầy khoảng trống kỹ thuật trong lĩnh vực xoay cầu nhịp lớn trên tuyến đường sắt từ trường tốc độ cao tại Trung Quốc, đồng thời tạo ra bộ tiêu chuẩn và kinh nghiệm quý giá cho những dự án tương tự trong tương lai.

Khi hoàn thành toàn bộ, tuyến đường sắt Thượng Hải – Tô Châu – Nam Thông giai đoạn hai sẽ có chiều dài 111,8 km, tốc độ thiết kế 200 km/h. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực trung chuyển của Thượng Hải, đồng thời thúc đẩy liên kết kinh tế và giao thương trong khu vực Đồng bằng sông Dương Tử – một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất Trung Quốc.

Phát hiện Trung Quốc cắm khối trụ cao bằng tòa nhà 100 tầng giữa biển, quyết thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Robot hình người của Vingroup lần đầu ra mắt thế giới: Có thể làm hướng dẫn viên, hỗ trợ an ninh và việc nhà

Robot hình người của Vingroup lần đầu ra mắt thế giới: Có thể làm hướng dẫn viên, hỗ trợ an ninh và việc nhà Nổi bật

Giá xe máy Honda Vision mới nhất

Giá xe máy Honda Vision mới nhất Nổi bật

Thông tin người mua iPhone 18 Pro Max cần biết

Thông tin người mua iPhone 18 Pro Max cần biết

22:43 , 02/06/2026
Bảng giá iPhone 17 mới nhất tại Việt Nam

Bảng giá iPhone 17 mới nhất tại Việt Nam

19:00 , 02/06/2026
Phát hiện 'kho báu' trị giá 3.800 tỷ USD đang nằm yên trong tủ khóa của người dân: Chính phủ lập tức ra lời kêu gọi khẩn

Phát hiện 'kho báu' trị giá 3.800 tỷ USD đang nằm yên trong tủ khóa của người dân: Chính phủ lập tức ra lời kêu gọi khẩn

16:10 , 02/06/2026
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đích thân dẫn đầu cuộc đột kích, triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả tại Ấn Độ, tịch thu hơn 64.000 sản phẩm

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đích thân dẫn đầu cuộc đột kích, triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả tại Ấn Độ, tịch thu hơn 64.000 sản phẩm

16:00 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên