Doanh số xe điện lập đỉnh tại 37 quốc gia

Doanh số bán xe điện đã có xu hướng giảm ở nhiều thị trường do các ưu đãi mua xe bị cắt giảm, nhưng cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng, cho thấy sự thay đổi trong động lực áp dụng xe điện từ việc phụ thuộc vào quy định và trợ cấp sang việc phụ thuộc vào thị trường.

Trong số 150 quốc gia được thu thập dữ liệu, 28 quốc gia, bao gồm Úc và Anh, đã ghi nhận doanh số bán xe điện hàng tháng cao kỷ lục vào tháng 3, theo dữ liệu từ S&P Global Mobility. 9 quốc gia khác, bao gồm Brazil và Philippines, đã chứng kiến doanh số bán hàng kỷ lục vào tháng 4.

Trong cả tháng 3 và tháng 4, doanh số bán xe điện đã vượt con số của năm ngoái ở 91% quốc gia. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2023 mà hơn 90% quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng. Hàn Quốc, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ Trung Đông, chứng kiến doanh số bán xe điện (EV) trong tháng 3 và tháng 4 tăng vọt 140% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mốc 80.000 chiếc. Tỷ lệ sử dụng xe điện tăng 14 điểm phần trăm lên 26%.

Khu vực Đông Nam Á chứng kiến doanh số tăng 40% lên 90.000 chiếc, với xe điện chiếm 16% thị phần khu vực. Doanh số bán xe điện tại Liên minh châu Âu đã phục hồi sau đợt suy giảm trước đó, tăng 40%.

Chỉ có Trung Quốc chứng kiến doanh số giảm 8% xuống còn 1,33 triệu chiếc do các ưu đãi thuế mua xe bị cắt giảm từ tháng 1. Mặc dù vậy, thị phần xe điện vẫn tăng 5 điểm phần trăm lên 42% do nhu cầu ô tô nói chung giảm.

Doanh số bán xe điện tại Mỹ, nơi các khoản trợ cấp đã bị dừng lại vào tháng 9/2025, cũng chứng kiến mức giảm mạnh 20%.

Tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số bán xe mới đã vượt quá 10% ở 38 quốc gia, trong khi 28 quốc gia vượt qua ngưỡng 16% được coi là bước ngoặt cho việc phổ cập dòng xe này.

Nhật Bản, nơi giá xăng được giữ ở mức thấp nhờ trợ cấp, đã chứng kiến doanh số bán xe điện tăng 50% trong giai đoạn tháng 3-4. Mặc dù doanh số tăng đáng kể một phần do tác động của trợ cấp xe điện được cập nhật vào tháng 1, thị phần của xe điện vẫn ở mức 2%.

Trong một báo cáo được công bố ngày 20/5, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng này "sẽ định hình thị trường ô tô toàn cầu trong nhiều năm tới".

Theo IEA, 55% xe điện và xe hybrid cắm điện bán ra tại các thị trường ngoài Mỹ, châu Âu và Trung Quốc vào năm 2025 được nhập khẩu từ Trung Quốc. Tại Đông Nam Á, khu vực phụ thuộc nhiều vào Trung Đông về dầu thô, xe điện giá rẻ của Trung Quốc đang bắt đầu chiếm thị phần từ xe hơi Nhật Bản.



