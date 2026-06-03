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Thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select đang bán tại Coopmart

| | Thị trường

Một lô dung dịch vệ sinh phụ nữ Coop Select bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc do không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Ngày 2/6, Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm Coop Select - Dung dịch vệ sinh phụ nữ - Chai 150ml. Trên nhãn sản phẩm ghi: Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002013/25/CBMP-HCM, Số lô: S2510087, ngày sản xuất: 21/10/2025, hạn dùng: 21/10/2027.

Sản phẩm do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và do Chi nhánh Công ty này sản xuất.

Trước đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) lấy mẫu sản phẩm tại Siêu thị Coopmart Tân Châu (Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, ấp 2, xã TânChâu, tỉnh Tây Ninh), Siêu thị Coopmart Tây Ninh (Địa chỉ: Số 576 Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Trước vi phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc đối với toàn bộ lô sản phẩm nêu trên.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh phát hiện mẫu sản phẩm bán tại Siêu thị Coopmart Tân Châukhông đạt chất lượng. (Ảnh: Znews)

Cục Quản lý Dược yêu cầu các sở y tế trên cả nước thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm theo yêu cầu tại công văn này; Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty cổ phần đầu tư thương mại Trường Dương phải tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định.

Doanh nghiệp phải hoàn thành và gửi báo cáo kết quả thu hồi, tiêu hủy lô sản phẩm về Cục Quản lý Dược trước ngày 1/7/2026.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy sản phẩm của Công ty Trường Dương và chi nhánh sản xuất; đồng thời kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) phải được báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7/2026.

Theo Việt Linh

VTC News

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