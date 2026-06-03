Honda CUV e: 'đội giá' tại đại lý: Lăn bánh hơn 71 triệu đồng, xe sẵn giao tận nhà

Mới đây, một đại lý Honda tại TP.HCM gây bất ngờ khi công bố giá bán thực tế của mẫu xe máy này. Tổng chi phí cho một chiếc CUV e: bao gồm 2 bộ pin, 2 đế sạc và toàn bộ thuế, phí để đăng ký biển số TP.HCM là 71,5 triệu đồng. Cửa hàng cho biết khách hàng mua CUV e: có thể nhận xe ngay lập tức, đi kèm là dịch vụ giao xe tận nhà.

Honda CUV e: có giá lăn bánh tại TP.HCM là 71,5 triệu đồng. Ảnh chụp màn hình

Honda Việt Nam công bố giá bán của CUV e: bao gồm pin là 63,82 triệu đồng hoặc 44,18 triệu đồng nếu không kèm pin. Tại TP.HCM, lệ phí đăng ký xe máy đối với xe máy trị giá trên 40 triệu đồng là 2,8 triệu đồng, ngoài ra còn có lệ phí trước bạ tương đương 5% giá trị xe. Nếu tính theo giá đề xuất của hãng, tổng số tiền cần chi để CUV e: có thể lăn bánh dưới biển số TP.HCM khoảng hơn 68,8 triệu đồng.

Honda CUV e: không còn là cái tên xa lạ với những khách hàng quan tâm xe máy điện phân khúc trung cấp trở lên. So với ICON e:, CUV e: có phần kén khách hơn vì mức giá có phần đắt đỏ so với mặt bằng chung của thị trường xe máy điện.

CUV e: là dòng xe máy điện thiên về tiện nghi và trải nghiệm vận hành. Ảnh: AP

CUV e: mang thiết kế gọn gàng của dòng xe điện đô thị, xe được trang bị nhiều tính năng hiện đại như 3 chế độ lái, phanh kết hợp CBS, chìa khóa thông minh, kết nối với điện thoại Honda Roadsync Duo. Sức mạnh của xe đến từ động cơ công suất định mức 4,2 kW và tối đa 6 kW, cung cấp phạm vi di chuyển tối đa khoảng 73 km/sạc. CUV e: sử dụng 2 viên pin có thể tháo rời, thời gian sạc từ 0 lên 100% khoảng 6 giờ.

Dự kiến trong thời gian tới, hãng xe Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng danh mục xe máy điện với dòng UC3. Honda UC3 mang thiết kế ghi-đông trần gợi nhớ đến các dòng xe tay ga như Honda PCX hay Suzuki Burgman Street. Xe trang bị động cơ điện 6 kW, có khả năng tăng tốc 0-20 m tương đương các mẫu xe xăng 160 cc, tốc độ tối đa 80 km/h.