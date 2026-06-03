Loạt ô tô mới rục rịch ra mắt trong tháng 6: Có mẫu rẻ hơn xe máy

Hyundai Tucson Hybrid

Theo thông tin từ một số đại lý, Hyundai Tucson sẽ có thêm bản hybrid , có thể ra mắt sớm nhất trong tháng 6. Trước đó, mẫu xe này đã được nhận cọc với giá tạm tính trên 1 tỷ đồng.

Về thiết kế, Tucson Hybrid dự kiến không có sự khác biệt về kiểu dáng so với phiên bản máy xăng/dầu đang bán tại Việt Nam. Thay đổi lớn nhất nằm ở hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.6L và mô-tơ điện.

Hệ thống này cho tổng công suất khoảng 226 mã lực, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xe có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian, tuy nhiên cấu hình dành cho thị trường Việt Nam hiện chưa được công bố.

Kia Sportage facelift

Cũng ở nhóm xe Hàn, Kia Việt Nam mới đây đã đăng tải video hé lộ mẫu xe mới sẽ ra mắt vào ngày 6/6. Dựa trên các chi tiết xuất hiện trong đoạn teaser, giới chuyên gia nhận định đây là Kia Sportage phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

Hình ảnh 'nhá hàng' mẫu xe mới sắp được Kia Việt Nam giới thiệu.

Ở bản facelift, Kia Sportage được làm mới ngoại hình theo phong cách thiết kế tương đồng với Carnival và Sorento thế hệ mới. Ngoài những thay đổi về diện mạo, mẫu SUV cỡ C này nhiều khả năng sẽ được bổ sung các tùy chọn hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV).

Tại các thị trường quốc tế, Kia Sportage Hybrid có công suất từ 226-331 mã lực tùy phiên bản. Riêng biến thể PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, sản sinh công suất 268 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm.

Geely Coolray facelift và Okavango

Sau hơn 1 năm gia nhập thị trường Việt, thương hiệu Geely tiếp tục mở rộng dải sản phẩm phân phối trong nước. Theo đó, hãng này sẽ giới thiệu cùng lúc hai mẫu xe mới là Coolray 2026 và Okavango vào ngày 5/6.

Trong đó, mẫu Coolray 2026 thuộc phiên bản facelift, sở hữu diện mạo mới với lưới tản nhiệt và cụm đèn LED được thiết kế lại, dải đèn hậu nối liền cùng khoang lái hiện đại hơn. Điểm nhấn nội thất gồm màn hình giải trí 14,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch và cần số điện tử đặt sau vô-lăng.

Geely Coolray có bản nâng cấp chỉ sau hơn 1 năm ra mắt Việt Nam.

Mẫu SUV cỡ B này sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh mới, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Máy xăng này có công suất nhỉnh hơn động cơ 3 xi-lanh trên phiên bản hiện hành

Trong khi đó, Geely Okavango được định vị ở phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ. Theo tiết lộ từ đại lý, mẫu xe này có giá dự kiến từ 760-820 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Mẫu xe 7 chỗ Geely Okavango tại đại lý.

Sở hữu chiều dài gần 4,9 m cùng trục cơ sở đạt 2.825 mm, Okavango hướng tới nhóm khách hàng gia đình đang tìm kiếm một mẫu SUV rộng rãi với chi phí sở hữu dễ tiếp cận.

Lynk & Co 900

Được đưa về Việt Nam trưng bày từ lâu, mẫu SUV cỡ lớn Lynk & Co 900 dự kiến ra mắt trong tháng 6. Theo thông tin từ đại lý, xe có giá bán khoảng 3,3 tỷ đồng.

Mẫu SUV Trung Quốc này có chiều dài 5.240 mm, rộng 1.999 mm và cao 1.810 mm cùng trục cơ sở lên tới 3.160 mm. Thiết kế ngoại thất theo phong cách tối giản, lấy cảm hứng từ Range Rover với mâm 21 inch, đèn LED toàn phần, cửa hít, tay nắm cửa ẩn, cửa sổ trời toàn cảnh và cửa hậu chia đôi.

Các trang bị nội thất đáng chú ý gồm màn hình trung tâm 30 inch độ phân giải 6K, màn hình giải trí 30 inch cho hàng ghế sau, màn hình HUD thực tế tăng cường 95 inch, dàn âm thanh 31 loa Harman Kardon, ghế hàng hai xoay 180 độ, có massage.

Xe sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 709 mã lực. Bộ pin dung lượng 52,38 kWh cho tầm vận hành thuần điện khoảng 150 km.

Xe điện giá rẻ Nano S05

Ở nhóm xe điện giá rẻ, Nano S05 dự kiến được giới thiệu trong tháng 6 với giá khởi điểm từ 148 triệu đồng. Con số này thấp hơn cả một số mẫu xe tay ga như Honda SH350i (151,2 triệu đồng) hay Honda ADV (165,9 triệu đồng).

Nano S05 là mẫu ô tô điện hai chỗ được TMT Motors phát triển từ nền tảng mẫu Silence S04 tại châu Âu. Xe có kích thước nhỏ gọn với chiều dài 2.280 mm, rộng 1.290 mm và cao 1.590 mm, phù hợp nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Khoang lái theo phong cách tối giản với màn hình hiển thị 5 inch, điều hòa, cổng USB, kính chỉnh điện và giá đỡ điện thoại.

Nano S05 sẽ được phân phối với hai tùy chọn pin. Phiên bản pin cố định có phạm vi hoạt động khoảng 120 km sau mỗi lần sạc, trong khi bản pin tháo rời cho quãng đường từ 75-150 km. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ nguồn điện dân dụng 220V và chuẩn sạc CCS2.