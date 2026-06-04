Trong khi cả thế giới nói về ChatGPT, Gemini, Claude - Trung Quốc đang âm thầm thắng lớn ở cuộc đua AI khác

Mới đây, startup Spirit AI có trụ sở tại Hàng Châu (Chiết Giang) thông báo mô hình AI robot Spirit v1.6 của họ đã vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng RoboArena toàn cầu. Đây là lần đầu tiên một mô hình do Trung Quốc phát triển đứng đầu bảng đánh giá quốc tế này.

Theo dữ liệu công bố, Spirit v1.6 đạt 1.924 điểm, vượt qua Cosmos3-Nano-Policy của Nvidia với 1.881 điểm. Đứng thứ ba là DreamZero, một dự án AI robot khác cũng do Nvidia phát triển.

Điều đáng chú ý là kết quả này xuất hiện chỉ hai ngày sau khi Nvidia giới thiệu Cosmos 3, mô hình AI vật lý mới được thiết kế để giúp robot có khả năng phân tích môi trường và đưa ra hành động phù hợp trong thế giới thực.

Lần đầu một mô hình Trung Quốc vượt Nvidia trên bảng xếp hạng quốc tế

RoboArena được đồng phát triển bởi Nvidia cùng các tổ chức nghiên cứu hàng đầu như Đại học Stanford và Đại học California Berkeley. Bảng xếp hạng này được xem là một trong những thước đo quan trọng đánh giá khả năng điều khiển robot bằng AI.

Khác với các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT vốn tập trung xử lý văn bản và hội thoại, AI robot hay còn gọi là AI hiện thân (Embodied AI) được phát triển để giúp robot hiểu, quan sát và tương tác với môi trường vật lý.

Công nghệ này được xem là nền tảng cho thế hệ robot hình người, cánh tay robot thông minh, xe tự hành và nhiều hệ thống tự động trong tương lai. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia coi đây là giai đoạn phát triển tiếp theo của cuộc cách mạng AI.

Nhiều công ty Trung Quốc đang dẫn đầu các lĩnh vực AI robot

Không chỉ Spirit AI, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đang nổi lên trong lĩnh vực này.

Ở bảng xếp hạng WorldArena, chuyên đánh giá các mô hình có khả năng mô phỏng và dự đoán thế giới thực, startup Manifold AI hiện đang nắm giữ vị trí dẫn đầu với mô hình WorldScape-0.2. Công nghệ này được thiết kế để giúp robot dự đoán điều gì sẽ xảy ra sau mỗi hành động, qua đó đưa ra quyết định chính xác hơn.

Trong khi đó, AgiBot đang dẫn đầu hạng mục liên quan đến khả năng nhận thức môi trường của robot, còn DexForce đứng đầu một hạng mục đánh giá về dữ liệu huấn luyện.

Việc nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cùng xuất hiện ở nhóm dẫn đầu cho thấy nước này đang xây dựng được hệ sinh thái AI robot khá toàn diện, từ mô hình nền tảng, dữ liệu huấn luyện cho đến phần cứng.

Hàng trăm triệu USD đang đổ vào cuộc đua robot AI

Spirit AI vừa công bố vòng gọi vốn trị giá 1,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 222 triệu USD. Đây đã là vòng huy động vốn thứ tư của công ty chỉ trong ba tháng.

Một startup khác là XYZ Embodied AI cho biết đã huy động được khoảng 1 tỷ nhân dân tệ trong vòng 10 tháng để phát triển các mô hình AI dành cho robot. Manifold AI cũng hoàn thành 5 vòng gọi vốn trong chưa đầy một năm hoạt động.

Dù vậy, giới công nghệ nhận định dữ liệu mới là yếu tố quyết định thành bại trong cuộc đua này.

Phát biểu gần đây, CEO Nvidia Jensen Huang cho rằng dữ liệu là bài toán khó nhất đối với ngành robot và AI vật lý. Một robot muốn hoạt động hiệu quả cần được huấn luyện bằng khối lượng dữ liệu khổng lồ về hành vi, chuyển động và môi trường thực tế.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang sở hữu lợi thế đáng kể. Với hệ sinh thái sản xuất robot lớn, cùng các chương trình thu thập dữ liệu được triển khai tại những trung tâm công nghệ như Bắc Kinh và Thâm Quyến, nước này có khả năng tạo ra nguồn dữ liệu thực tế quy mô lớn để huấn luyện AI.

Sau làn sóng chatbot làm thay đổi ngành công nghệ toàn cầu trong vài năm qua, AI robot đang nổi lên như chiến trường tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc. Những kết quả mới nhất cho thấy cuộc cạnh tranh này đã vượt xa phạm vi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và đang trở thành một trong những cuộc đua công nghệ đáng chú ý nhất thế giới hiện nay.