Phát hiện khách sạn đầu tiên trên thế giới không cần nhân viên, mọi dịch vụ đều do robot đảm nhiệm

Khách sạn được quảng bá là đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn bằng robot đang được xây dựng tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hứa hẹn mang đến trải nghiệm lưu trú không cần nhân viên phục vụ truyền thống.

Theo Global Times, dự án nằm trên đảo nhân tạo phía tây của tuyến giao thông chiến lược Thâm Quyến - Trung Sơn, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm của khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.

Khách sạn là kết quả hợp tác giữa Shenzhen Cultural Tourism Industry Development và Pudu Robotics, công ty robot có trụ sở tại Thâm Quyến. Lễ ký kết triển khai dự án đã diễn ra ngày 31/5, đánh dấu việc khởi động mô hình khách sạn sử dụng robot cho toàn bộ quy trình phục vụ.

Theo giới thiệu, robot sẽ đảm nhận gần như mọi công việc trong khách sạn, từ đón tiếp khách, hướng dẫn hành lý, giao đồ ăn, phục vụ phòng đến dọn dẹp, tuần tra an ninh và tương tác với khách lưu trú.

Ảnh: Pudu Robotics

Tại sự kiện công bố dự án, nhiều mẫu robot của Pudu Robotics đã trình diễn khả năng phối hợp trong các tình huống khác nhau như chào đón khách, vận chuyển vật dụng, thu gom bát đĩa đã sử dụng, vệ sinh khu vực công cộng và hỗ trợ tương tác.

Ông Guo Cong, đồng sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ của Pudu Robotics, cho biết hệ thống được thiết kế theo mô hình "phục vụ toàn cảnh", cho phép robot tham gia vào mọi khâu vận hành mà không cần sự can thiệp của con người trong quá trình phục vụ.

Khách sạn dự kiến có 44 phòng cao cấp cùng nhiều tiện ích như nhà hàng, phòng gym và các khu chức năng khác. Toàn bộ không gian sẽ được kết nối bằng hệ sinh thái dịch vụ thông minh khép kín, bao gồm nhận phòng, ăn uống, dọn phòng, tương tác và vệ sinh.

Theo đơn vị phát triển, dự án sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn, từ xây dựng kịch bản vận hành, lắp đặt thiết bị, tích hợp hệ thống cho tới tối ưu hoạt động thực tế. Các nhà phát triển cũng đặt mục tiêu liên tục nâng cấp khả năng phục vụ của robot, đồng thời bổ sung những trải nghiệm cá nhân hóa và tương tác công nghệ cao cho du khách.

Điểm đáng chú ý là hệ thống khách sạn này sẽ được kết nối với toàn bộ hệ sinh thái du lịch trên đảo nhân tạo phía tây của tuyến Thâm Quyến - Trung Sơn. Du khách có thể tiếp cận chuỗi dịch vụ số hóa xuyên suốt từ di chuyển, tham quan, lưu trú cho đến mua sắm và giải trí.