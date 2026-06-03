Đối thủ sầu riêng Việt Nam đón tin vui: 'con đường tơ lụa bằng thép' đưa 50.000 tấn quả tươi từ vườn trồng Thái Lan đến tay người dùng Trung Quốc mất đúng 3 ngày

Nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc đang tăng mạnh trong năm 2026, trong đó tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào nổi lên như một hành lang logistics chiến lược, giúp vận chuyển hàng chục nghìn tấn trái cây từ Đông Nam Á vào thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.

Theo số liệu được Trung tâm Thông tin và Dịch vụ nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn lại, từ đầu năm đến ngày 26/4/2026, tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào đã vận chuyển khoảng 50.300 tấn sầu riêng, tăng 94,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, tuyến "Tốc hành Lancang - Mekong" có thể đưa sầu riêng từ các vùng sản xuất tại Thái Lan tới thành phố Côn Minh chỉ trong khoảng 26 giờ. Toàn bộ quá trình từ vườn trồng đến tay người tiêu dùng Trung Quốc được rút xuống dưới 3 ngày, trong khi tỷ lệ hao hụt dưới 3%.

Lợi thế này đang giúp sầu riêng Thái Lan và Malaysia gia tăng sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc. Dự kiến trong năm 2026, lượng trái cây Đông Nam Á vận chuyển qua tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào có thể vượt 200.000 tấn, tăng hơn 20% so với năm trước.

Riêng cửa khẩu Mohan tại tỉnh Vân Nam đã nhập khẩu khoảng 121.000 tấn sầu riêng tươi trong 4 tháng đầu năm, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ và chiếm gần 1/3 tổng lượng sầu riêng tươi nhập khẩu của Trung Quốc.

Động lực chính đến từ sự phát triển của hệ thống logistics chuỗi lạnh trên tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào. So với vận tải đường biển hoặc đường bộ, vận tải đường sắt giúp rút ngắn thời gian giao hàng, duy trì nhiệt độ ổn định, giảm hao hụt và tối ưu chi phí.

Đáng chú ý, tuyến "Tốc hành Lancang - Mekong" có thể đưa sầu riêng từ các vùng sản xuất tại Thái Lan tới thành phố Côn Minh chỉ trong khoảng 26 giờ. Toàn bộ quá trình từ vườn trồng đến tay người tiêu dùng Trung Quốc được rút xuống dưới 3 ngày, trong khi tỷ lệ hao hụt dưới 3%.

Lợi thế này đang giúp sầu riêng Thái Lan và Malaysia gia tăng sức cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc. Dự kiến trong năm 2026, lượng trái cây Đông Nam Á vận chuyển qua tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào có thể vượt 200.000 tấn, tăng hơn 20% so với năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Theo số liệu hải quan, riêng quý I/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt khoảng 221,7 triệu USD, tăng tới 230% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng lượng sầu riêng xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm đạt hơn 80.000 tấn, gồm khoảng 68.500 tấn sầu riêng tươi và gần 11.600 tấn sầu riêng đông lạnh. Nhiều doanh nghiệp cho biết giá trị đơn hàng tăng nhờ chất lượng sản phẩm được nâng cao, cùng sự mở rộng của các mặt hàng chế biến và đông lạnh.

Nguồn cung dồi dào cùng hệ thống vận chuyển ngày càng hiệu quả cũng khiến giá sầu riêng tại Trung Quốc hạ nhiệt. Tại một số thành phố lớn như Bắc Kinh, giá bán đã giảm khoảng 40% so với những năm trước, tạo điều kiện để loại trái cây từng được xem là "xa xỉ" tiếp cận nhiều người tiêu dùng hơn.