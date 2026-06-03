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Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo với dự án điện mặt trời ngoài khơi công suất 1,8 GW tại huyện Trường Lịch (Changli), thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Với tổng vốn đầu tư khoảng 14,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,2 tỷ USD), đây là dự án điện mặt trời ngoài khơi quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Hà Bắc và được kỳ vọng trở thành mô hình thí điểm cho các dự án năng lượng mặt trời trên biển trong tương lai.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 17 km² tại Biển Bột Hải, do bốn doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc gồm Huadian, Guodian, Guohua Investment và China Power Construction phối hợp phát triển. Theo kế hoạch, toàn bộ công trình sẽ được đấu nối vào lưới điện trước cuối tháng 7/2026.

Tổng công suất 1,8 GW được chia thành bốn hợp phần riêng biệt. Trong đó, dự án của Huadian có công suất 500 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 770 GWh mỗi năm và sử dụng kết cấu lắp đặt cố định trên biển. Dự án của Guodian cũng có công suất 500 MW, ứng dụng công nghệ pin mặt trời TOPCon loại N cùng hệ thống thu gom điện áp 110 kV, với sản lượng điện ước đạt 690 GWh mỗi năm.

Hợp phần của Guohua có công suất 500 MW, sử dụng mô-đun TOPCon loại N công suất 620 Wp kết hợp với biến tần chuỗi 300 kW. Trong khi đó, dự án 300 MW của China Power Construction được thiết kế với hệ thống móng cọc cố định đặt tại khu vực có độ sâu trung bình lớn nhất trong số bốn hợp phần.

Toàn bộ các dự án thành phần sẽ được kết nối bằng hệ thống cáp ngầm dưới biển tới các trạm tăng áp 220 kV, trước khi truyền tải điện đến trạm tăng áp Qin Hai Guang 500 kV. Đáng chú ý, dự án của Huadian áp dụng công nghệ khoan định hướng để lắp đặt cáp ngầm dưới biển, được cho là đã thiết lập kỷ lục quốc gia về chiều dài tuyến cáp theo phương pháp này.

Do đặc thù môi trường biển có độ ăn mòn cao, các nhà phát triển sử dụng thép chuyên dụng kết hợp lớp phủ chống ăn mòn tiên tiến. Khung đỡ thiết bị cũng được gia cố bằng vật liệu polyurethane nhằm hạn chế hiện tượng suy giảm hiệu suất do độ ẩm và hơi muối.

Công tác xây dựng đã bắt đầu từ đầu năm 2025. Đến tháng 8/2025, khoảng 240 cọc ống thép đã được lắp đặt. Trong giai đoạn tiếp theo, việc thi công cáp ngầm và lắp đặt thiết bị sẽ được đẩy nhanh để bảo đảm mục tiêu hoàn thành vào giữa năm 2026.

Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến sản xuất khoảng 2,75 TWh điện mỗi năm, tương đương gần 49% nhu cầu điện của thành phố Tần Hoàng Đảo. Theo tính toán, lượng điện sạch này có thể giúp giảm khoảng 840.000 tấn than tiêu thụ mỗi năm và cắt giảm khoảng 2,16 triệu tấn khí thải CO₂.

Bên cạnh lợi ích về môi trường, dự án còn được kỳ vọng tạo ra hơn 2.000 việc làm mới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp liên quan như thiết bị hàng hải, kỹ thuật điện và chuỗi cung ứng năng lượng xanh. Giá trị kinh tế mà hệ sinh thái này mang lại được ước tính vượt 1 tỷ nhân dân tệ mỗi năm.

Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng sạch, điện mặt trời ngoài khơi đang nổi lên như một lĩnh vực giàu tiềm năng nhờ đường bờ biển dài, nguồn bức xạ mặt trời dồi dào và vị trí gần các trung tâm tiêu thụ điện lớn ở khu vực duyên hải phía đông.

Các chuyên gia dự báo đến năm 2030, điện mặt trời ngoài khơi có thể đóng góp hơn 10% mức tăng trưởng công suất năng lượng sạch của Trung Quốc, trong khi tổng công suất lắp đặt tích lũy có thể vượt 100 GW. Với quy mô lớn và việc ứng dụng nhiều giải pháp kỹ thuật mới, dự án Trường Lịch được xem là bước thử nghiệm quan trọng cho tham vọng mở rộng điện mặt trời trên biển của quốc gia này trong những năm tới.