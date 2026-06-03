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Theo dữ liệu từ Food World (Bắc Kinh), trong tháng 4/2026, Trung Quốc đã nhập khẩu 146.519 tấn cá minh thái (pollock), trị giá 279 triệu USD, trong bối cảnh nhu cầu nguyên liệu chế biến tăng mạnh và giá nhập khẩu trung bình đạt 1,87 USD/kg.

Cá minh thái Alaska đông lạnh chiếm 139.897 tấn, tương đương khoảng 95% tổng lượng nhập khẩu, tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong thương mại mặt hàng này.

Đáng chú ý, Nga gần như thống lĩnh nguồn cung nguyên liệu thô (H&G – đầu và ruột) với 135.632 tấn, trị giá 253 triệu USD, chiếm 96,9% phân khúc này. Mỹ cung cấp 5.989 tấn, trong khi Hàn Quốc đạt 908 tấn, chủ yếu là hàng trung chuyển.

Ở phân khúc chế biến, cá phi lê đạt 4.952 tấn, giá trung bình 2,64 USD/kg, trong đó Nga chiếm 83,6% và Mỹ cung cấp phần còn lại. Cá xay đạt 1.670 tấn với giá 3,04 USD/kg, cao hơn nhóm phi lê, trong đó sản phẩm từ Mỹ có giá cao hơn Nga.

Về địa phương, tỉnh Sơn Đông tiếp tục là trung tâm nhập khẩu và chế biến lớn nhất với 93.576 tấn, chiếm hơn 63% tổng lượng cả nước. Liêu Ninh và Cát Lâm lần lượt đứng sau với khoảng 51.000 tấn mỗi tỉnh.

Sơn Đông chiếm hơn 82% lượng cá phi lê nhập khẩu, trong khi Liêu Ninh dẫn đầu phân khúc cá xay với 84% thị phần, cho thấy sự phân hóa rõ trong chuỗi chế biến nội địa.

Hơn 52% lượng nhập khẩu đi qua các khu giám sát hải quan và kho ngoại quan, phản ánh vai trò lớn của hệ thống logistics đặc thù trong chuỗi cung ứng cá minh thái vào Trung Quốc, trong khi thương mại trực tiếp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ.

Về phía Nga, Hiệp hội Ngư dân đánh bắt cá minh thái Nga dự báo tổng sản lượng cá minh thái của nước này có thể vượt 1,5 triệu tấn vào cuối mùa hè năm 2026, sau khi khởi động chuyến thám hiểm khai thác tại Biển Bering từ ngày 15/5/2026. Theo hiệp hội, riêng sản lượng từ chuyến thám hiểm tại Biển Bering dự kiến đạt 500.000–550.000 tấn, tương đương năm trước. Hoạt động khai thác được đánh giá phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu và sinh học, đặc biệt là nhiệt độ nước và nguồn thức ăn là động vật phù du.

Trong giai đoạn cao điểm, sản lượng đánh bắt hàng ngày có thể đạt 5.000–6.000 tấn, trong khi sản lượng tối đa theo tuần có thể lên tới 40.000 tấn. Dự án năm nay dự kiến huy động khoảng 60–70 tàu khai thác.

Bên cạnh đó, chương trình giám sát nghề cá minh thái bằng lưới kéo sẽ cử 8 nhà quan sát khoa học lên tàu để thu thập dữ liệu sinh học, theo dõi sản lượng đánh bắt, sản lượng khai thác không chủ đích, cũng như đánh giá tác động của ngư cụ đối với động vật biển.

Ngoài cá minh thái, đội tàu Nga cũng sẽ khai thác cá trích Thái Bình Dương trong mùa hè, với hạn ngạch khuyến nghị tại khu vực phía tây Biển Bering là 85.600 tấn.

Trước đó, mùa đánh bắt cá minh thái di cư tại Biển Okhotsk kết thúc ngày 10/4 với tổng sản lượng toàn vùng Viễn Đông đạt 1,021 triệu tấn. Con số này thấp hơn 3,5% so với kỷ lục năm 2025 nhưng vẫn cao hơn 6% so với trung bình 5 năm, tiếp tục khẳng định cá minh thái là loài chủ lực, chiếm hơn 40% tổng sản lượng khai thác của Nga.