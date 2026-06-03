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Phát hiện một quốc gia vừa trúng lớn với mỏ vàng trị giá 1 tỷ USD, có thể khai thác hơn 1,13 triệu ounce vàng

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Năm 2025, quốc gia này ghi nhận sản lượng vàng kỷ lục 46,7 tấn, đồng thời thu về 4,61 tỷ USD doanh thu xuất khẩu từ kim loại quý.

Phát hiện một quốc gia vừa sở hữu thêm mỏ vàng trị giá 1 tỷ USD, có thể khai thác hơn 1,13 triệu ounce vàng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Zimbabwe đang đẩy mạnh tham vọng trở thành một trong những trung tâm khai thác vàng lớn của châu Phi khi Dự án Vàng Dokwe, có giá trị ước tính hơn 1 tỷ USD, được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào sản lượng vàng quốc gia trong những năm tới.

Công ty khai khoáng Ariana Resources niêm yết tại Anh vừa công bố trữ lượng vàng tại Dự án Dokwe tăng 42%, lên 1,13 triệu ounce. Nhờ đó, giá trị trước thuế của dự án được nâng lên khoảng 1,06 tỷ USD, đưa Dokwe trở thành một trong những mỏ vàng chưa khai thác đáng chú ý nhất tại Zimbabwe.

Dự án nằm cách thành phố Bulawayo khoảng 110 km về phía tây bắc, bao gồm hai khu vực chính là Dokwe North và Dokwe Central. Theo nghiên cứu khả thi sơ bộ mới nhất, mỏ có thể khai thác hơn 1 triệu ounce vàng trong vòng đời khoảng 20 năm.

Kế hoạch phát triển dự kiến bao gồm 12 năm khai thác lộ thiên, sau đó là 8 năm tiếp tục chế biến từ nguồn quặng dự trữ. Sản lượng trung bình hàng năm được ước tính đạt khoảng 80.000 ounce vàng, trong khi công suất tối đa có thể lên tới 100.000 ounce mỗi năm.

Nếu đạt được mức sản lượng cao nhất, riêng Dokwe có thể đóng góp hơn 3 tấn vàng mỗi năm, tương đương khoảng 6% mục tiêu sản lượng vàng 50 tấn mà Zimbabwe đặt ra cho năm 2026. Quy mô này cũng đưa Dokwe vào nhóm các mỏ vàng lớn nhất nước, ngang với mỏ Blanket – cơ sở khai thác vàng hàng đầu hiện nay của Zimbabwe.

Ariana Resources cho biết dự án có tiềm năng tạo ra gần 2 tỷ USD lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) trong suốt vòng đời hoạt động. Với giả định giá vàng ở mức 4.250 USD/ounce, công ty ước tính thời gian hoàn vốn chỉ khoảng một năm sau khi bắt đầu sản xuất thương mại.

Sự xuất hiện của Dokwe diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp vàng Zimbabwe đang tăng trưởng mạnh. Năm 2025, quốc gia này ghi nhận sản lượng vàng kỷ lục 46,7 tấn, đồng thời thu về 4,61 tỷ USD doanh thu xuất khẩu từ kim loại quý, trở thành nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của nền kinh tế.

Vàng hiện giữ vai trò chiến lược đối với Zimbabwe, đặc biệt sau khi nước này đưa vào lưu hành đồng tiền Zimbabwe Gold (ZiG), được bảo đảm bằng vàng và dự trữ ngoại hối nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô.

Không chỉ có Dokwe, nhiều dự án khai thác vàng quy mô lớn khác cũng đang được thúc đẩy. Caledonia Mining hiện phát triển Dự án Vàng Bilboes với công suất dự kiến khoảng 200.000 ounce mỗi năm khi hoàn thành, trong khi Kavango Resources cũng vừa công bố kết quả thăm dò khả quan tại Dự án Vàng Hillside.

Theo Ariana Resources, công ty đang làm việc với các tổ chức tài chính để tìm kiếm các phương án huy động vốn cho Dokwe, bao gồm vay vốn dự án, phát hành cổ phần và các hình thức tài trợ khác. Nghiên cứu khả thi cuối cùng dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2027.

Nếu được triển khai đúng kế hoạch, Dokwe không chỉ góp phần nâng sản lượng vàng quốc gia mà còn tạo thêm việc làm, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế tại khu vực Matabeleland North của Zimbabwe.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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