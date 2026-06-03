Kia Sorento mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử: Nội ngoại thất dự kiến 'lột xác' song có một điểm 'quay xe' dễ khiến nhiều người thất vọng

Những hình ảnh chạy thử mới nhất tại Hàn Quốc cho thấy Kia có thể đang thay đổi kế hoạch đối với Sorento - một trong những mẫu SUV quan trọng nhất của hãng trên phạm vi toàn cầu.

Theo các thông tin trước đây, Kia dự kiến giới thiệu Sorento thế hệ thứ 5 hoàn toàn mới với mã MQ5 vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, nguyên mẫu vừa xuất hiện trên đường phố Hàn Quốc lại cho thấy một kịch bản khác đang được hãng xe này cân nhắc.

Hình ảnh chạy thử mới nhất cho thấy đây khả năng là bản nâng cấp lớn hơn là thế hệ mới. Ảnh: ShortCar

Theo Korean Car Blog, nhiều nguồn tin trong ngành cho rằng Kia sẽ tiếp tục kéo dài vòng đời của Sorento MQ4 bằng một đợt facelift quy mô lớn lần thứ hai, tương tự cách hãng từng áp dụng với mẫu sedan K5.

Nhận định này xuất phát từ những hình ảnh chạy thử đầu tiên ở Hàn Quốc do trang tin ô tô ShortsCar ghi lại. Mẫu xe thử nghiệm xuất hiện trên đường công cộng với lớp ngụy trang dày đặc bao phủ toàn bộ thân xe. Kiểu ngụy trang bằng các tấm phủ vinyl đen và các khối mô phỏng kết cấu thường chỉ xuất hiện trên những mẫu xe chuẩn bị có thay đổi lớn về thiết kế thân vỏ và phần đầu, đuôi xe, thay vì các bản nâng cấp thông thường hàng năm.

Dù Kia chưa chính thức cập nhật lộ trình sản phẩm toàn cầu và chưa xác nhận bất kỳ thay đổi nào, việc sử dụng lớp ngụy trang lớn trên một nền tảng hiện có là dấu hiệu ủng hộ khả năng kéo dài vòng đời sản phẩm. Trong bối cảnh chi phí phát triển một khung gầm hoàn toàn mới rất lớn, việc tiếp tục khai thác một mẫu xe đã chứng minh được khả năng sinh lời được xem là lựa chọn hợp lý.

Xu hướng này đang ngày càng phổ biến trong tập đoàn Hyundai Motor khi nhu cầu xe điện trên nhiều thị trường có dấu hiệu chững lại, trong khi xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh. Việc duy trì một nền tảng đã được kiểm chứng giúp các hãng xe giảm đáng kể chi phí đầu tư cũng như rủi ro sản xuất.

Một hình dung về đuôi xe Sorento mới. Ảnh: Digimods Design

Sorento thế hệ hiện tại ra mắt từ năm 2020 và đã trải qua một lần nâng cấp lớn vào năm 2023. Dù vậy, mẫu SUV này vẫn duy trì sức hút đáng kể tại Bắc Mỹ, châu Âu và Hàn Quốc. Nhiều thị trường ghi nhận doanh số Sorento liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu phân khúc SUV cỡ trung.

Một trong những nguyên nhân khiến Kia chưa vội thay đổi thế hệ là nhu cầu rất cao đối với các phiên bản hybrid và hybrid sạc điện. Nền tảng MQ4 hiện tương thích tốt với hệ truyền động hybrid tăng áp 1.6L, vốn đang được khách hàng toàn cầu đón nhận tích cực.

Nếu chuyển sang một thế hệ hoàn toàn mới, Kia sẽ phải đầu tư lớn cho dây chuyền sản xuất, đồng thời đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung trong giai đoạn chuyển đổi.

Dù có sự lột xác ở nội và ngoại thất nhưng theo báo giới Hàn Quốc, mức độ thay đổi chỉ tương đương một bản nâng cấp lớn thay vì thế hệ mới. Ảnh: NYMammoth

Dù chưa có hình ảnh chi tiết do lớp ngụy trang quá dày, giới quan sát nhận định Sorento facelift lần hai sẽ tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế "Opposites United" theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu xe nhiều khả năng sử dụng cụm đèn LED đặt dọc cùng dải đèn nhận diện "Starmap" tương tự EV9 và các dòng xe điện thế hệ mới của Kia.

Bên trong cabin, Sorento được kỳ vọng sẽ nâng cấp mạnh về công nghệ với cụm màn hình cong kép 12,3 inch liền khối, hệ điều hành giải trí mới, hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao.

Về vận hành, Kia nhiều khả năng sẽ không giới thiệu động cơ mới mà tập trung tối ưu các hệ truyền động hiện có. Các phiên bản hybrid và PHEV dự kiến được cải tiến phần mềm nhằm nâng cao hiệu suất nhiên liệu cũng như tăng phạm vi hoạt động bằng điện.

Nếu lựa chọn tiếp tục nâng cấp MQ4 thay vì tung ra MQ5 trong vài năm tới, Kia sẽ có thêm thời gian để hoàn thiện các công nghệ xe điện thế hệ mới, nền tảng hybrid tiên tiến và hệ thống xe định nghĩa bằng phần mềm trước khi bước sang một thế hệ Sorento hoàn toàn mới.

Hiện tại, Kia vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan tới tương lai của Sorento. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nguyên mẫu ngụy trang kín cho thấy mẫu SUV bán chạy này chắc chắn đang chuẩn bị cho một đợt thay đổi đáng kể trong thời gian tới.