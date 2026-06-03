Giá xe máy Honda Lead mới nhất tháng 6/2026

Honda Lead tiếp tục duy trì sức hút trong phân khúc xe tay ga dành cho nữ nhờ thiết kế thực dụng, cốp chứa đồ rộng và nhiều tiện ích hiện đại. Trong tháng 6/2026, giá niêm yết của Honda Lead 125 không có sự điều chỉnh so với tháng trước, trong khi giá bán thực tế tại các đại lý đang ở mức khá ổn định và chênh lệch không đáng kể so với giá hãng công bố.

Giá Honda Lead 2026 mới nhất

Tại thị trường Việt Nam, Honda Lead 125 phiên bản 2026 hiện được phân phối với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt.

Theo công bố của Honda Việt Nam, giá bán lẻ đề xuất trong tháng 6/2026 vẫn được giữ nguyên so với tháng 5. Mức giá dao động từ hơn 39,5 triệu đồng đến gần 45,7 triệu đồng tùy phiên bản.

Khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) cho thấy giá bán thực tế của Honda Lead 2026 hiện chỉ cao hơn giá đề xuất từ vài trăm nghìn đồng. Đây là hiện tượng khá hiếm thấy của xe Honda.

ĐVT: đồng

Việc giá bán thực tế gần như bám sát giá niêm yết giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận mẫu xe này hơn, đồng thời giảm áp lực tài chính so với giai đoạn thị trường khan hàng trước đây.

Honda Lead 2026 có gì mới?

Tiếp tục theo đuổi định hướng là mẫu xe tay ga tiện dụng dành cho khách hàng nữ, Honda Lead 2026 được làm mới về màu sắc và một số chi tiết thiết kế nhằm tăng tính hiện đại và cá nhân hóa.

Phiên bản Đặc biệt được bổ sung màu Bạc nhám hoàn toàn mới bên cạnh các lựa chọn Đen và Xanh đen. Trong khi đó, phiên bản Cao cấp sở hữu màu Trắng mới mang phong cách thanh lịch, còn phiên bản Tiêu chuẩn tiếp tục duy trì màu Đỏ quen thuộc.

Honda cũng tinh chỉnh logo nhận diện trên từng phiên bản. Các bản Tiêu chuẩn và Cao cấp sử dụng logo màu bạc ánh kim, trong khi phiên bản Đặc biệt được phối màu vàng ánh kim hoặc chrome tối màu tùy màu sơn, tạo điểm nhấn nổi bật cho tổng thể thiết kế.

Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Honda Lead vẫn là tính thực dụng. Trên phiên bản Đặc biệt, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt.

Hộc chứa đồ phía trước được mở rộng và tích hợp cổng sạc USB Type-C, đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Đáng chú ý, phiên bản Đặc biệt và Cao cấp sở hữu cốp chứa đồ dung tích trên 37 lít, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Bên trong cốp còn được trang bị đèn chiếu sáng và tấm ngăn thông minh giúp người dùng sắp xếp đồ đạc thuận tiện hơn.

Bên cạnh những nâng cấp về tiện ích, Honda Lead 2026 vẫn sử dụng động cơ eSP+ thế hệ mới, hướng tới khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Với mức giá bán ổn định, chênh lệch thấp so với giá đề xuất cùng hàng loạt tiện ích thực dụng, Honda Lead 2026 tiếp tục là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông dành cho khách hàng nữ tại Việt Nam.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Lead nêu trên mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.