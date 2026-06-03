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Xăng E10 bán toàn quốc, Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng cho phép người dân phản ánh chất lượng nhiên liệu

| | Thị trường

Từ tháng 6/2026, người dân có thể tìm kiếm cây xăng bán E5, E10, gửi phản ánh về chất lượng nhiên liệu và theo dõi chi phí đổ xăng thông qua ứng dụng "Quanh tôi" do Bộ Công Thương đưa vào vận hành trên nền tảng di động.

Xăng E10 bán toàn quốc, Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng cho phép người dân phản ánh chất lượng nhiên liệu - Ảnh 1.

Việc triển khai ứng dụng diễn ra cùng thời điểm Việt Nam chính thức phân phối xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6. Đây được xem là công cụ hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận thông tin về hệ thống bán lẻ xăng dầu, đồng thời giúp cơ quan quản lý tăng cường giám sát thị trường.

Theo giới thiệu, ứng dụng "Quanh tôi" có ba chức năng chính gồm tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, phản ánh vi phạm tại các điểm bán và quản lý lịch sử tiêu thụ nhiên liệu của phương tiện cá nhân.

Ở tính năng tìm kiếm, người dùng có thể lọc theo nhiều tiêu chí như loại nhiên liệu đang kinh doanh (E5 hoặc E10), khoảng cách, mức giá hoặc tình trạng hoạt động của cửa hàng. Trong bối cảnh E10 dần thay thế RON95, nhu cầu tìm kiếm các điểm bán E5 của một bộ phận chủ xe đời cũ hoặc phương tiện có yêu cầu nhiên liệu riêng đang gia tăng.

Xăng E10 bán toàn quốc, Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng cho phép người dân phản ánh chất lượng nhiên liệu - Ảnh 2.
Xăng E10 bán toàn quốc, Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng cho phép người dân phản ánh chất lượng nhiên liệu - Ảnh 3.
Xăng E10 bán toàn quốc, Bộ Công Thương ra mắt ứng dụng cho phép người dân phản ánh chất lượng nhiên liệu - Ảnh 4.

Ảnh: Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, ứng dụng cho phép người dân gửi phản ánh về các hành vi vi phạm tại cửa hàng xăng dầu như bán sai giá niêm yết, đóng cửa không đúng quy định, không xuất hóa đơn hoặc nghi ngờ chất lượng nhiên liệu không đảm bảo. Người dùng có thể đính kèm hình ảnh, nội dung mô tả làm căn cứ xác minh trước khi thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng xử lý.

Để sử dụng tính năng phản ánh, người dùng cần đăng ký tài khoản trên ứng dụng.

Một điểm đáng chú ý khác là chức năng theo dõi lịch sử đổ xăng. Ứng dụng cho phép ghi nhận lượng nhiên liệu đã nạp, chi phí từng lần đổ xăng và mức tiêu thụ của phương tiện theo thời gian. Dữ liệu này giúp chủ xe phát hiện những biến động bất thường trong mức tiêu hao nhiên liệu, từ đó có thể đánh giá tình trạng kỹ thuật của xe hoặc nghi ngờ về chất lượng nhiên liệu sử dụng.

Bộ Công Thương cho biết dữ liệu thu thập từ ứng dụng sẽ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và tiếp nhận phản ánh của người dân nhanh hơn.

Đáng chú ý, cơ quan này khẳng định nếu cơ quan chức năng xác định sự cố phương tiện xuất phát từ chất lượng nhiên liệu, đơn vị cung cấp xăng dầu sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định. Người dân được khuyến cáo ngừng sử dụng nhiên liệu khi phát hiện dấu hiệu bất thường và liên hệ với doanh nghiệp cung cấp hoặc cơ quan chức năng để được kiểm tra, hỗ trợ xử lý kịp thời.

Mua xăng dầu gặp “bất thường”, người dân có thể báo qua ứng dụng “Quanh tôi”

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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