Sony mang TV True RGB và dàn âm thanh BRAVIA Theatre 2026 về Việt Nam

Sony Electronics Việt Nam vừa giới thiệu thế hệ TV và hệ sinh thái âm thanh BRAVIA 2026 mới, gồm các mẫu TV BRAVIA 9 II, BRAVIA 7 II, BRAVIA 3 II cùng dải sản phẩm âm thanh BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Bar 7.

Điểm nhấn của thế hệ năm nay nằm ở định hướng đưa trải nghiệm điện ảnh chuẩn rạp phim vào không gian gia đình thông qua công nghệ hiển thị màu sắc, âm thanh vòm đa chiều và khả năng mở rộng hệ sinh thái giải trí tại gia.

Đáng chú ý nhất trong danh mục mới là BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II – hai dòng TV BRAVIA True RGB đầu tiên của Sony. Bộ đôi này sử dụng hệ thống đèn nền LED đỏ, xanh lá và xanh dương điều khiển độc lập nhằm tái tạo dải màu rộng hơn, tăng độ chính xác màu sắc và cải thiện chiều sâu hình ảnh. Sony cho biết đây là dải màu lớn nhất từng xuất hiện trên TV của hãng.

BRAVIA 9 II và BRAVIA 7 II là TV True RGB đầu tiên của Sony.

Cả hai dòng TV được trang bị công nghệ RGB Backlight Master Drive Pro, cho phép kiểm soát chính xác từng đèn LED nhằm tăng độ sáng và tái tạo màu tinh khiết hơn so với Mini LED thông thường. Đi kèm là X-Wide Angle Pro giúp duy trì chất lượng hình ảnh ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Ở khía cạnh âm thanh, Sony tích hợp hệ thống loa toàn dải, công nghệ Voice Zoom 3 sử dụng AI để làm rõ lời thoại và 3D Surround Upscaling nhằm tăng hiệu ứng âm thanh vòm. Các tính năng như Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS và IMAX Enhanced tiếp tục xuất hiện trên bộ đôi TV cao cấp này nhằm phục vụ nhu cầu xem phim chất lượng cao tại gia.

Trong đó, BRAVIA 9 II là mẫu TV cao cấp nhất với loạt công nghệ như RGB Triluminos Max, Luminance Booster Pro, Smooth Color Gradation và Immersive Black Screen Pro. Sony cho biết các công nghệ này giúp TV đạt độ sáng cao, giảm phản chiếu và duy trì độ chính xác màu sắc ngay cả trong môi trường nhiều ánh sáng.

Mẫu TV này cũng được trang bị Acoustic Multi-Audio+ cùng hệ thống loa tweeter đánh trần dạng beam nhằm tạo hiệu ứng âm thanh có chiều sâu hơn. Trong khi đó, BRAVIA 7 II được định vị ở phân khúc thấp hơn nhưng vẫn duy trì nhiều công nghệ hình ảnh và âm thanh tương tự.

Bên cạnh nhóm TV cao cấp, Sony cũng mở rộng dòng BRAVIA 3 II với kích thước từ 43 đến 100 inch. Sản phẩm hướng đến nhu cầu giải trí phổ thông nhưng vẫn hỗ trợ các công nghệ như XR Processor, XR Triluminos Pro, Motionflow XR 960 tùy phiên bản, cùng Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1 và VRR cho nhu cầu xem phim và chơi game trên màn hình lớn.

Ở mảng âm thanh, Sony giới thiệu BRAVIA Theatre Trio và BRAVIA Theatre Bar 7 - hai hệ thống loa mới phát triển cho nhu cầu giải trí màn hình lớn. Khác với soundbar truyền thống, BRAVIA Theatre Trio sử dụng cấu hình ba loa gồm trái, phải và trung tâm, kết hợp công nghệ 360 Spatial Sound Mapping để tạo tối đa 24 loa ảo, mở rộng không gian âm thanh đa hướng.

BRAVIA Theatre Trio là một hệ thống loa không dây tại gia được thiết lập một cách hoàn toàn mới lạ.

Hệ thống này hỗ trợ Dolby Atmos, DTS và IMAX Enhanced, đồng thời có thể mở rộng với loa subwoofer và loa sau nhằm tăng hiệu ứng âm thanh vòm cũng như dải âm trầm. Sony cho biết BRAVIA Theatre Trio, BRAVIA Theatre Sub 9 và BRAVIA Theatre Rear 9 được phát triển cùng Sony Pictures Entertainment nhằm tái hiện chính xác hơn ý đồ âm thanh của các nhà làm phim.

Trong khi đó, BRAVIA Theatre Bar 7 được định vị là giải pháp loa thanh gọn gàng hơn nhưng vẫn hỗ trợ 360 Spatial Sound Mapping và Sound Field Optimization. Hệ thống sở hữu 9 đầu ra âm thanh, bao gồm loa hướng trần và loa trái – phải nhằm tạo hiệu ứng âm thanh đa chiều cho không gian giải trí gia đình.

Sony cũng giới thiệu tính năng Direct Connect, cho phép TV BRAVIA kết nối trực tiếp với loa subwoofer và loa sau không dây mà không cần soundbar trung gian. Bên cạnh đó, tính năng Dual Subwoofer hỗ trợ kết nối đồng thời hai loa subwoofer với các hệ thống loa tương thích nhằm tăng cường dải âm trầm cho không gian lớn.

Theo kế hoạch, TV BRAVIA và hệ sinh thái âm thanh BRAVIA Theatre 2026 sẽ được bán tại thị trường Việt Nam từ tháng 6/2026.