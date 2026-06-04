Honda mở bán cùng lúc 2 mẫu xe máy điện CUV e: và UC3: Giá từ 45 triệu, có trạm đổi pin

Theo đại diện của Honda Việt Nam, CUV e: là mẫu xe máy điện được thiết kế dành cho nhu cầu di chuyển trong đô thị với kiểu dáng tối giản và sàn để chân phẳng. Xe sử dụng hệ thống hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và hoán đổi linh hoạt.

Về vận hành, mẫu xe được trang bị phanh kết hợp CBS, ba chế độ lái bao gồm tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm cùng chế độ hỗ trợ lùi. Các tiện ích đi kèm gồm màn hình TFT 7 inch kết nối Honda RoadSync Duo để hỗ trợ định vị và đàm thoại qua Bluetooth, hệ thống khóa thông minh SMART Key cùng hộc chứa đồ tích hợp cổng sạc USB loại C.

Từ ngày 4/6/2026, Honda CUV e: chính thức có mặt tại 59 HEAD của hãng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Giá bán lẻ đề xuất cho mẫu xe này bao gồm hai lựa chọn: kèm pin và không kèm pin. Mức giá cụ thể như sau:

Phiên bản xe Giá bán lẻ (thuế GTGT 8%) Giá bán lẻ (thuế GTGT 10%) Honda CUV e: kèm 2 pin và 2 sạc 64 triệu đồng 65 triệu đồng Honda CUV e: không kèm pin (đã bao gồm 2 sạc) 44 triệu đồng 45 triệu đồng

Đối với khách hàng mua xe Honda CUV e: không kèm pin, phí dịch vụ dành cho 2 pin sẽ được tính như sau:

Gói dịch vụ Phí dịch vụ (thuế GTGT 8%) Phí dịch vụ (thuế GTGT 10%) Gói thuê pin (sạc tại nhà) 245 nghìn đồng/1 tháng 250 nghìn đồng/1 tháng Gói dùng Trạm đổi pin 343 nghìn đồng/1 tháng 350 nghìn đồng/1 tháng

Mọi giao dịch thanh toán được thực hiện qua ứng dụng MyHonda+.

Cùng với việc chính thức mở bán Honda CUV e:, Honda cũng triển khai hệ thống trạm đổi pin Honda e:Swap BATTERY STATION tại các cửa hàng ủy nhiệm. Bà Sayaka Arai, Tổng Giám đốc Công ty Honda Việt Nam cho hay trạm đổi pin Honda e:Swap Battery Station sẽ mang đến thêm sự thuận tiện, giúp khách hàng yên tâm hơn khi lựa chọn các phương tiện xe máy điện của Honda.

Trạm đổi pin xe máy điện của Honda chính thức đi vào vận hành.

Ngoài mẫu CUV e:, hãng thông báo mẫu xe máy điện Honda UC3 sẽ được mở bán từ tháng 7/2026 với hệ thống trạm sạc riêng.

Honda UC3 có công suất động cơ khoảng 6,0 kW, tốc độ tối đa 82 km/h và quãng đường di chuyển khoảng 120 km mỗi lần sạc. Xe sử dụng pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và an toàn UNR136.

Honda UC 3 cũng được mở bán chính thức.

Các trang bị công nghệ trên mẫu xe này gồm màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, phanh CBS, phanh tái sinh, ba chế độ lái, hộc đồ 26 lít và cổng sạc USB loại C. Bộ sạc tiêu chuẩn đi kèm có công suất 1.200W, cho phép sạc đầy từ 0 đến 100% trong khoảng 4 giờ.

Về chính sách bán hàng cho Honda UC3, xe sẽ được phân phối tại 83 cửa hàng ủy nhiệm ở 20 tỉnh thành, với mức giá bán lẻ đề xuất như sau:

Phiên bản Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 8%) Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 10%) Giá kích cầu (thuế GTGT 8%) Đặc biệt 79,9 triệu đồng 81,4 triệu đồng 57,9 triệu đồng Tiêu chuẩn 78,5 triệu đồng 80 triệu đồng 56,5 triệu đồng

Đối với hạ tầng sạc, Honda thiết lập các Trạm sạc pin Honda Motor Charger Hub sử dụng công nghệ CHAdeMO với công suất 1.200W mỗi đầu sạc, phí sạc là 7.020 VNĐ/lần (thuế 8%).

Về bảo hành, xe được bảo hành 3 năm không giới hạn quãng đường, pin được bảo hành 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm nếu khách hàng tuân thủ lịch kiểm tra định kỳ. Hãng cũng triển khai chính sách mua lại xe trong vòng 3 năm tùy theo tình trạng thực tế của phương tiện.