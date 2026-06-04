Synology tại Computex 2026: Tích hợp AI toàn diện vào hạ tầng dữ liệu doanh nghiệp

Đặt Trí tuệ nhân tạo (AI) làm trọng tâm của hệ sinh thái, Synology đang thiết lập những chuẩn mực mới về quản trị dữ liệu và bảo mật cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Chiến lược "AI hóa" toàn diện: Nâng tầm năng lực vận hành

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Synology tại sự kiện năm nay chính là chiến lược đưa AI vào mọi khía cạnh của quản lý dữ liệu. Cụ thể, hãng đã giới thiệu DSM Agent, một trợ lý ảo AI được tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành quản lý dữ liệu, dành riêng cho các máy chủ có hỗ trợ card đồ họa GPU nhằm mang lại trải nghiệm tự động hóa liền mạch trên toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Synology cũng nâng tầm năng lực vận hành của doanh nghiệp thông qua các máy chủ MCP. Giải pháp này cho phép người dùng tự tạo ra các "AI Agent" được cá nhân hóa để tự động hóa quy trình làm việc trên thiết bị NAS.

Các trợ lý ảo này tập trung giải quyết ba bài toán cốt lõi: tối ưu hóa quy trình thường ngày như kiểm tra sức khỏe hệ thống và cảnh báo chủ động; điều tra sự cố bảo mật thông qua việc nhận diện các đăng nhập hoặc hoạt động tệp bất thường; và xác thực quy trình sao lưu bằng cách phát hiện khoảng trống dữ liệu, hướng dẫn khôi phục nhanh chóng.

Đặc biệt, tính năng AI Search mới cho phép người dùng truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời tự động làm mờ (redact) các thông tin nhạy cảm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật khắt khe. Để tăng cường tính linh hoạt, hệ sinh thái của Synology còn hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trên nền tảng đám mây hoặc sử dụng mô hình lưu trữ cục bộ (self-hosted).

Hạ tầng lưu trữ hiệu năng cao đáp ứng khối lượng công việc khổng lồ

Để giải quyết bài toán về năng lực xử lý dữ liệu khổng lồ do các ứng dụng AI tạo ra, Synology đã trình làng hai hệ thống lưu trữ thế hệ mới.

Đầu tiên là hệ thống lưu trữ NVMe toàn flash PAS7700 thuộc dòng PAS hoàn toàn mới. Hoạt động ở chế độ Active-Active, hệ thống này mang lại hiệu suất đáng kinh ngạc với hơn 2 triệu IOPS cho các tác vụ đọc ngẫu nhiên 4K và tốc độ đọc tuần tự đạt 30 GB/s, đồng thời duy trì độ trễ cực thấp dưới 1 mili-giây. Với khả năng mở rộng dung lượng thô lên tới 1.6 PB, đây là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp cần tốc độ truy xuất dữ liệu siêu tốc.

Thứ hai là hệ thống GS3400, được thiết kế cho các hạ tầng quy mô khổng lồ với khả năng mở rộng đối tượng và tệp theo dạng cụm (scale-out). GS3400 có thể hỗ trợ tới 576 ổ đĩa trong một cụm 48 node, cung cấp dung lượng thô lên đến 13.8 PB (sử dụng ổ cứng 24GB) và tốc độ đọc tuần tự lên đến 70 GB/s. Hệ thống này tương thích hoàn toàn với các giao thức lưu trữ phổ biến như SMB, NFS và S3.

Không dừng lại ở quản trị dữ liệu, sức mạnh AI còn được Synology ứng dụng mạnh mẽ vào các giải pháp giám sát an ninh. Đối với môi trường doanh nghiệp, dòng sản phẩm phân tích video sâu DVA7400 và DVA3000 mang đến loạt tính năng AI cao cấp như: tìm kiếm ngữ cảnh video, nhận diện biển số xe, nhận diện thuộc tính người và phương tiện, cũng như phát hiện đám đông và cảnh báo xâm nhập.

Đồng thời, hãng cũng giới thiệu dải camera an ninh toàn diện bao gồm các dòng camera vòm DC400, DC500Z, DC800 và camera mắt cá 360 độ FC600. Các thiết bị này có khả năng thiết lập nhanh chóng chỉ trong vài phút, không đòi hỏi máy chủ cục bộ, đáp ứng hoàn hảo cho các không gian hạn chế và linh hoạt cho các chiến lược sao lưu lai (đám mây, cục bộ hoặc từ xa).

Riêng với phân khúc gia đình, thiết bị BeeCamera kết hợp cùng BeeStation Plus mang lại khả năng lưu trữ video cục bộ tích hợp AI, giúp tự động nhận diện người, thú cưng và xe cộ.

Thông qua loạt giải pháp mang tính đột phá tại Computex 2026, Synology không chỉ tái khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng lưu trữ truyền thống, mà còn vươn lên trở thành nhà tiên phong cung cấp hạ tầng chuyển đổi số toàn diện. Việc kết nối sức mạnh AI vào hệ sinh thái của Synology hứa hẹn sẽ mang đến cho các doanh nghiệp những công cụ mạnh mẽ để bảo vệ, quản lý và vận hành tài sản dữ liệu một cách tối ưu trong kỷ nguyên công nghệ số.