Thương nhân Trung Quốc ồ ạt thu gom 1 mặt hàng kim loại trên đất Mỹ - là thứ tối quan trọng Washington đang ráo riết tích trữ

Kể từ đầu năm 2025, các thương nhân phế liệu Trung Quốc đã tìm kiếm vonfram trên khắp nước Mỹ, do tình trạng thiếu hụt bên ngoài Trung Quốc gây ra bởi nguồn cung giảm và nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, vũ khí và công cụ, theo FT.

Cuộc xung đột ở Iran đã làm cạn kiệt đáng kể kho vũ khí của Mỹ, khiến Washington buộc phải tìm kiếm vonfram - kim loại quan trọng được sử dụng để sản xuất bom, tên lửa và các loại vũ khí khác. Đồng thời, kể từ năm 2015, Mỹ không còn mỏ vonfram thương mại nào đang hoạt động.

Trung Quốc thống trị thị trường khai thác và tinh chế vonfram.

Các nhà cung cấp tại Mỹ cho biết họ nhận được nhiều cuộc gọi từ người mua Trung Quốc đang tìm kiếm mặt hàng này, trong khi người mua Mỹ cho biết họ đang bị các đối thủ Trung Quốc trả giá cao hơn gấp năm lần so với giá thông thường.

“Khi tôi đến các bãi phế liệu hoặc các nhà cung cấp mà tôi đã giao dịch trong nhiều năm, họ đều nói với tôi rằng người Trung Quốc đang đến,” Kent Vandiver, chủ sở hữu một công ty tái chế kim loại ở Dallas, Bắc Carolina, cho biết.

Trong một chuyến thăm nhà cung cấp ở Texas, Vandiver cho biết ông được thông báo rằng người mua Trung Quốc đã đến đó “20 phút trước” và chào giá “cao hơn khá nhiều”. Một nhà cung cấp ở Oklahoma cũng đưa ra lời kể tương tự, nói rằng họ đã hứa: “Bất kể giá nào các bạn đưa ra, chúng tôi cũng sẽ trả cao hơn.”

Vonfram phế liệu thường đến từ các dụng cụ công nghiệp đã cũ như mũi khoan và thiết bị khai thác mỏ. Nó có thể được nghiền và xử lý hóa học trở lại thành bột vonfram hoặc cacbua vonfram để sử dụng trong máy móc và dụng cụ mới.

Tình trạng thiếu hụt vonfram trên toàn cầu bắt nguồn từ việc Bắc Kinh áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với vonfram và một loạt các khoáng sản quan trọng khác vào đầu năm 2025 và việc nước này cắt giảm hạn ngạch khai thác. Trung Quốc chiếm hơn một nửa nguồn cung vonfram khai thác và tinh chế toàn cầu và khoảng một nửa nhu cầu.

Là một phần của cuộc chạy đua tài nguyên đang tăng tốc, chính phủ Mỹ sẵn sàng cung cấp tới 1,6 tỷ đô la cho một mỏ vonfram dự kiến ở Kazakhstan.

Trung Quốc, trong khi đó, đã cấm nhập khẩu phế liệu vonfram từ lâu vì lý do môi trường. Nhưng vật liệu ở các dạng khác, chẳng hạn như mũi khoan cacbua vonfram đã qua sử dụng lại có thể được nhập khẩu.

Phế liệu cũng có thể được xử lý ở những nơi khác, sau đó nguyên liệu sẽ được chuyển vào Trung Quốc. Dữ liệu do nhóm nghiên cứu khoáng sản quan trọng Project Blue tổng hợp cho thấy xuất khẩu phế liệu vonfram từ Mỹ sang Philippines, Đài Loan, Việt Nam và Hàn Quốc, những trung tâm tái chế, đã tăng lên trong năm nay.

Nhập khẩu vonfram phế liệu vào Đông Nam Á đã tăng mạnh từ giữa năm 2025 đến nay.

Các nhà mua hàng Trung Quốc - bao gồm các thương nhân phế liệu, nhà tái chế và nhà sản xuất - mô tả ngành công nghiệp của họ là cạnh tranh khốc liệt. Họ cho biết họ coi Mỹ là một địa bàn lý tưởng, do quy mô của quốc gia này và vì đây là nơi đặt trụ sở của nhiều nhà sản xuất máy móc chất lượng cao hàng đầu thế giới.

“Việc tìm kiếm các nhà cung cấp đáng tin cậy và chất lượng cao là vô cùng khó khăn,” Liang Chen, người thường xuyên tìm kiếm các mũi khoan vonfram đã qua sử dụng cỡ lớn tại các bãi phế liệu trên khắp thế giới, cho biết. “Tôi hy vọng sẽ xây dựng được lòng tin với các nhà cung cấp người Mỹ trực tiếp,” ông nói. Sau khi vận chuyển các mũi khoan trở lại Trung Quốc, chúng được tân trang để tái sử dụng hoặc tái chế.

Theo Argus Media, giá vonfram của Mỹ đã tăng hơn 200% kể từ tháng 5/2025, trong khi giá vonfram phế liệu đã tăng 350%.

Một số người suy đoán rằng các mỏ vonfram cũ ở Trung Quốc đang trở nên kém hiệu quả hơn, dẫn đến việc nước này phải tìm kiếm các nguồn cung mới ở những nơi khác. Biểu đồ đường thể hiện lượng nhập khẩu (tấn) vào Philippines, Đài Loan, Việt Nam và Hàn Quốc cho thấy nhập khẩu phế liệu vonfram từ Đông Nam Á đã tăng vọt.