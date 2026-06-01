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Theo Reuters, xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 5 đạt trung bình 1,25 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với tháng trước và đánh dấu tháng tăng trưởng thứ ba liên tiếp. Động lực chính đến từ việc lượng dầu xuất sang Mỹ, Ấn Độ và châu Âu tiếp tục gia tăng.

Theo dữ liệu vận chuyển bằng tàu chở dầu và hồ sơ từ công ty dầu khí quốc doanh PDVSA, tổng khối lượng dầu thô và các sản phẩm tinh chế được xuất khẩu trong tháng 5 tăng 0,7% so với tháng 4 và cao hơn 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng, Venezuela đã xuất khẩu tổng cộng 67 lô hàng.

Sản lượng và xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong năm nay khi Mỹ nới lỏng các lệnh trừng phạt và các công ty nước ngoài mở rộng hoạt động trong lĩnh vực dầu khí tại Venezuela.

Diễn biến xuất khẩu dầu của Venezuela

Bộ Dầu mỏ Venezuela dự báo sản lượng dầu thô của nước này sẽ đạt 1,37 triệu thùng/ngày vào cuối năm nay, tăng 22% so với mức 1,12 triệu thùng/ngày được ghi nhận vào cuối năm 2025. Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là mức sản lượng cao nhất kể từ khi các lệnh trừng phạt năng lượng của Mỹ được áp đặt lần đầu vào năm 2019.

Sự gia tăng sản lượng cũng giúp Venezuela mở rộng thị trường xuất khẩu và nối lại hoạt động bán dầu tới một số quốc gia mà trước đây gặp nhiều hạn chế.

Xét theo thị trường, Mỹ tiếp tục là điểm đến lớn nhất của dầu mỏ Venezuela với lượng nhập khẩu khoảng 558.000 thùng/ngày trong tháng 5. Ấn Độ đứng thứ hai với 427.000 thùng/ngày, trong khi châu Âu nhập khẩu khoảng 169.000 thùng/ngày. Cả ba khu vực đều ghi nhận lượng nhập khẩu tăng so với tháng trước.

Trong khi đó, lượng dầu xuất khẩu tới các cảng tại khu vực Caribe để lưu trữ giảm mạnh xuống còn khoảng 58.000 thùng/ngày, thấp hơn nhiều so với mức 187.000 thùng/ngày của tháng 4. Diễn biến này cho thấy nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu đối với dầu thô nặng và nhiên liệu cặn của Venezuela đang gia tăng.

Ở nhóm doanh nghiệp tham gia xuất khẩu, lượng dầu xuất khẩu của Chevron - đối tác liên doanh lớn nhất của PDVSA - giảm xuống khoảng 269.000 thùng/ngày trong tháng 5, từ mức 308.000 thùng/ngày của tháng trước.

Ngược lại, các nhà giao dịch hàng hóa toàn cầu như Vitol và Trafigura đã tăng khối lượng xuất khẩu từ Venezuela lên khoảng 787.000 thùng/ngày, so với mức 691.000 thùng/ngày trong tháng 4.

Tại thị trường châu Á, Reliance Industries tiếp tục nổi lên là một trong ba khách hàng mua dầu thô Venezuela lớn nhất trong những tháng gần đây. Trong tháng 5, tập đoàn này đã mua các lô hàng trực tiếp từ PDVSA cũng như từ các nhà cung cấp gồm Chevron, Vitol và Trafigura.

Ngoài dầu thô, Venezuela còn xuất khẩu khoảng 288.000 tấn hóa dầu và các sản phẩm phụ từ dầu mỏ trong tháng 5, giảm so với mức 359.000 tấn của tháng trước. Đồng thời, nước này nhập khẩu khoảng 93.000 thùng naphtha nặng mỗi ngày để pha loãng sản lượng dầu siêu nặng phục vụ hoạt động khai thác và xuất khẩu.