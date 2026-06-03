Mitsubishi Destinator giảm phí lăn bánh kỷ lục tới 60 triệu đồng tại Việt Nam, tăng sức cạnh tranh CX-5, Tucson

Sau đợt khuyến mãi “khủng” nhất trong tháng đầu mở bán cho những khách đặt mua sớm, từ đầu năm tới nay, Mitsubishi Destinator liên tục duy trì chính sách giảm giá 35 triệu đồng dưới dạng gói ưu đãi tài chính. Trong tháng 6/2026, hãng vẫn áp dụng gói này, tuy nhiên bổ sung một số hạng mục khác giúp người mua giảm chi phí lăn bánh, nâng giá trị khuyến mãi lên tới 60 triệu đồng.

Cụ thể, Destinator bản Premium tiêu chuẩn đang được hỗ trợ nhiều nhất với gói ưu đãi tài chính 35 triệu đồng, bảo hiểm thân vỏ một năm trị giá 10 triệu đồng và phim cách nhiệt Wincos trị giá 15 triệu đồng. Phiên bản Ultimate tháng này cũng được tặng kèm gói phim dán kính tương tự.

Destinator có giá khởi điểm thực tế khá cạnh tranh với các mẫu xe cùng phân khúc nhưng chỉ có 5 chỗ. Ảnh: Đại lý

Ngoài khuyến mãi từ chính hãng, các đại lý Mitsubishi cũng đang đưa ra thêm một số chương trình để thu hút khách mua xe Destinator hơn, ví dụ như lái thử xe nhận quà, hay khách mua xe trong tháng này được bốc thăm trúng thưởng với quà tặng giá trị cao nhất tới 70 triệu đồng.

Destinator là mẫu xe mới nhất và cũng là một trong những mẫu xe bán tốt nhất của Mitsubishi tại Việt Nam. Sau nửa năm bán ra thị trường, mẫu xe này đã vượt mốc doanh số 7.000 xe. Tính trung bình, doanh số Destinator đạt hơn 1.000 xe/tháng. Đáng chú ý, trong tháng 3/2026, mẫu xe này còn vượt cả Mazda CX-5 để đứng top bán chạy phân khúc SUV/crossover cỡ C động cơ đốt trong, với 1.663 xe bán ra.

Trước đó, ở thời điểm mới mở bán, Destinator cũng đã đặc biệt hút khách khi nhận hơn 2.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tuần ra mắt. Thậm chí, mẫu xe này còn tăng trưởng “nóng” hơn cả Xpander khi trở thành mẫu xe Mitsubishi lọt top 5 xe động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường kể từ khi ra mắt.

Destinator có sức bán ổn định qua các tháng kể từ khi ra mắt. Ảnh: Đại lý

Destinator là mẫu SUV/crossover 7 chỗ cỡ C hiếm hoi trên thị trường, trong khi có giá bán chỉ nằm ở cận dưới phân khúc mà chủ yếu là xe 5 chỗ. Xe có giá khởi điểm từ 780 triệu đồng, nhưng thực tế chỉ còn từ 745 triệu đồng khi áp dụng gói ưu đãi tài chính chính hãng, chưa kể các khuyến mãi khác.

Mặc dù có giá bán chỉ nằm ở mức trung bình trong phân khúc, Destinator lại được đưa lên khá nhiều trang bị hiện đại, như hệ thống đèn LED hoàn toàn, 2 màn hình LCD lớn, âm thanh Yamaha, phanh đỗ điện tử, gói ADAS cùng camera 360 độ. Ngoại hình xe khỏe khoắn với nhiều đường nét góc cạnh, cùng bộ mâm 18 inch. Động cơ Destinator là máy tăng áp 1.5L, đi kèm hộp số vô cấp cùng 5 chế độ lái.

Trong phân khúc và tầm giá này, đối thủ của Mitsubishi Destinator hiện có Mazda CX-5, Ford Territory, Hyundai Tucson hay Kia Sportage. Trong đó, CX-5 sắp có thế hệ mới, Sportage cũng rục rịch có bản nâng cấp lớn.

Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Destinator tại Việt Nam: