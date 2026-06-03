Cẩn trọng với lời mời mua vé tàu giá rẻ trên mạng

Chi nhánh Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đã nhận cuộc gọi phản ánh của khách hàng về việc mua vé tàu nhầm qua một trang web giả mạo. Đặc biệt, vào những đợt cao điểm du lịch như hè, nhiều đối tượng đã lừa đảo hành khách chuyển tiền hoặc "lập lờ" tên miền, giao diện.

Giá vé trên trang giả mạo cao hơn giá vé niêm yết chính thức của đường sắt dao động từ khoảng 5% đến dưới 10% giá vé.

Trước tình hình này, ngành đường sắt đã khuyến cáo người dân cảnh giác, không chuyển khoản cho cá nhân không rõ danh tính; không mua vé qua các fanpage, hội nhóm không chính thống như; Không truy cập các đường link lạ gửi qua tin nhắn; Cảnh giác với các lời mời "vé rẻ", "giữ chỗ đẹp", "có vé gấp". Khi có nhu cầu đi tàu, hành khách chỉ mua vé qua các kênh chính thức của ngành Đường sắt.

Công ty CP Vận tải đường sắt mới đây cũng cho biết đã bổ sung tính năng tự động xếp chỗ khi mua vé tàu trực tuyến cho khách đi theo nhóm, nhằm đáp ứng nhu cầu truy cập và đặt vé tăng cao trong dịp hè.

Theo đó, hệ thống sẽ ưu tiên sắp xếp hành khách trong cùng một đơn đặt chỗ ngồi cùng toa và ở gần nhau. Khi nhập các thông tin như ga đi, ga đến và ngày khởi hành, hành khách sẽ thấy hiển thị những mác tàu áp dụng tính năng tự động xếp chỗ.

Với các toa được cài đặt chế độ xếp chỗ tự động, hành khách không thể chọn từng ghế thủ công mà hệ thống sẽ tự sắp xếp vị trí.

Đối với các toa còn lại, khách vẫn có thể lựa chọn chỗ ngồi như thông thường.Hiện tính năng này được áp dụng trên tuyến Hà Nội – Hải Phòng, trước mắt với các mác tàu HP1/HP2, LP2/LP3, LP5/LP6 và LP7/LP8, trên hai toa 64 chỗ và một toa ghế xoay 360 độ 56 chỗ.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng triển khai tính năng đặt mua đặc sản địa phương qua mã QR trên tàu.

Tại mỗi ghế ngồi hoặc giường nằm đều được dán mã QR để hành khách xem thực đơn, chọn món và đặt hàng bằng điện thoại. Sau khi hệ thống ghi nhận đơn hàng, nhân viên trên tàu sẽ giao món đến đúng toa, ghế hoặc giường của hành khách.

Dịch vụ này đang được thí điểm trên các tàu SE11/SE12 và SE21/SE22, với các mặt hàng đặc sản được đưa lên tàu tại các ga Đồng Hới, Huế và Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, dịch vụ sẽ tiếp tục được mở rộng sang các mác tàu và địa phương khác trong thời gian tới.