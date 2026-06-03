Nóng: Nhiều sản phẩm COSRX, SKINFOOD, Paparecipe bị thu hồi, doanh nghiệp nổi tiếng bị phạt gần 150 triệu đồng

Ngày 3/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kotrans với tổng số tiền 147,5 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như COSRX, SKINFOOD và Paparecipe.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Kotrans có trụ sở tại TP.HCM bị xác định có nhiều hành vi vi phạm được phát hiện tại chi nhánh của doanh nghiệp ở Hà Nội. Các vi phạm liên quan đến việc ghi nhãn sản phẩm, hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm và hoạt động lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phát hiện kinh doanh sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT có nhãn hàng hóa không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Tổng giá trị lô hàng đã được bán ra thị trường được xác định hơn 96,5 triệu đồng.

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Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện 3 sản phẩm khác gồm: Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule, VT CICA COLLAGEN MASK và UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE có nội dung ghi nhãn không đúng bản chất hoặc không đúng sự thật về hàng hóa. Giá trị số hàng đã tiêu thụ trong trường hợp này lên tới hơn 353 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là nhóm 4 sản phẩm gồm: COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream và Paparecipe Collagen Peptide Serum. Mặc dù các sản phẩm này đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm, nhưng hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) được xác định không đầy đủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo Cục Quản lý Dược, việc có tới 4 sản phẩm cùng vi phạm một lỗi liên quan đến hồ sơ thông tin sản phẩm được xem là tình tiết tăng nặng khi xác định mức xử phạt đối với doanh nghiệp.

Từ các hành vi nêu trên, cơ quan quản lý đã áp dụng tổng mức phạt hành chính 147,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Kotrans. Trong đó, hành vi kinh doanh mỹ phẩm có nhãn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc bị phạt 22,5 triệu đồng; hành vi kinh doanh mỹ phẩm có nội dung ghi nhãn không đúng bản chất hoặc không đúng sự thật bị phạt 70 triệu đồng; hành vi liên quan đến hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm không đầy đủ bị phạt 55 triệu đồng.

Không chỉ bị xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp còn phải thực hiện nhiều biện pháp khắc phục hậu quả theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đối với sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT cùng nhóm 3 sản phẩm có nội dung ghi nhãn không đúng quy định, Công ty TNHH Kotrans bị buộc thu hồi toàn bộ hàng hóa vi phạm, đồng thời phải sửa đổi, bổ sung nhãn hàng hóa theo đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Doanh nghiệp cũng phải nộp lại toàn bộ khoản tiền thu được từ hoạt động kinh doanh các sản phẩm vi phạm. Cụ thể, số tiền phải nộp lại đối với sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT là hơn 96,5 triệu đồng, trong khi nhóm sản phẩm ghi nhãn sai phải nộp lại hơn 353 triệu đồng.

Riêng đối với 4 sản phẩm gồm COSRX The Retinol 0.5 Oil, SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream, SKINFOOD Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream và Paparecipe Collagen Peptide Serum, Cục Quản lý Dược yêu cầu áp dụng biện pháp mạnh hơn là thu hồi và tiêu hủy sản phẩm theo quy định.

Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty TNHH Kotrans phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện chấp hành, doanh nghiệp có thể bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và phải chịu thêm khoản tiền chậm nộp tương ứng 0,05% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa nộp.

Vụ việc tiếp tục cho thấy sự siết chặt của cơ quan quản lý đối với thị trường mỹ phẩm, đặc biệt là các sản phẩm nhập khẩu đang được phân phối rộng rãi tại Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ngày càng tăng, việc kiểm soát chất lượng, hồ sơ pháp lý và thông tin ghi trên nhãn sản phẩm được xem là yếu tố quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Nguồn: Cục quản lý Dược - Bộ Y Tế