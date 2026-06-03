Xiaomi Việt Nam lên tiếng về thông tin bị phạt 290 triệu

“ Chúng tôi đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định hiện hành. Xiaomi Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm nâng cao mức độ tuân thủ đối với các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động truyền thông quảng cáo và hợp tác với các đối tác kinh doanh.

Xiaomi Việt Nam cam kết hoạt động kinh doanh một cách có trách nhiệm và tuân thủ các quy định pháp luật tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phục vụ người tiêu dùng, đối tác và các bên liên quan, đồng thời tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn tuân thủ trong mọi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam ” – đại diện Xiaomi khẳng định.

Trước đó vào ngày 7/5, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia ban hành Quyết định số 123/QĐ-XPHC xử phạt Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam số tiền 290 triệu đồng đối với 3 hành vi vi phạm.

Hành vi đầu tiên là không cho người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin của họ để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động thương mại khác.

Hành vi thứ 2 là không thông báo trước hoặc không công khai việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại, khuyến khích người tiêu dùng mua hoặc sử dụng sản phẩm.

Thứ 3 là đưa ra điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung.

Công ty TNHH Xiaomi Việt Nam được thành lập vào tháng 1/2019, người đại diện pháp luật là ông Niu Chen với một số ngành nghề kinh doanh đáng chú ý gồm bán buôn, bán lẻ, hoạt động dịch vụ CNTT và dịch vụ khác liên quan đến máy tính, hoạt động tư vấn quản lý, xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan…