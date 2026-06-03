Những lỗi khó chịu trên iPhone 17 và iPhone Air

Dù được kỳ vọng sẽ thiết lập những tiêu chuẩn mới cho thị trường di động cao cấp, thực tế trải nghiệm thế hệ iPhone mới lại đang vẽ nên một bức tranh kém hoàn hảo. Thay vì tận hưởng sự mượt mà đặc trưng từ hệ sinh thái Apple, nhiều người dùng đang phải loay hoay xử lý những rắc rối phát sinh trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bê bối Scratchgate và hiện tượng viền nhôm đổi màu

Tâm điểm của sự chú ý đang đổ dồn vào sự cố mang tên Scratchgate trên các mẫu iPhone 17 Pro. Người dùng phản ánh mặt lưng của máy rất dễ bị trầy xước, đặc biệt là ở những khu vực tiếp xúc với phụ kiện MagSafe do bụi bẩn bám vào. Nghiêm trọng hơn, khung nhôm anodized trên phiên bản màu cam vũ trụ đang gặp phải tình trạng đổi màu kỳ lạ sang sắc hồng. Việc Apple chuyển đổi từ khung titan sang khung kim loại uốn cong kết hợp kính Ceramic Shield 2 vốn được kỳ vọng mang lại độ bền cao, nhưng thực tế lại cho thấy máy khá dễ móp méo khi va đập, làm dấy lên lo ngại về khả năng giữ giá khi bán lại.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ từng bị người dùng phàn nàn vì hiện tượng đổi dễ xước cấn

Khó chịu với thời lượng pin và lỗi sạc bất thường

Bên cạnh thiết kế, vấn đề năng lượng cũng là một điểm trừ lớn khiến trải nghiệm bị gián đoạn. Trên một số diễn đàn công nghệ, một số người dùng phàn nàn về tình trạng sụt pin nhanh và máy nóng lên bất thường sau khi thiết lập hoặc cập nhật phần mềm vẫn tiếp diễn trên thế hệ này. Đáng chú ý, một số thiết bị còn gặp phải hiện tượng phát ra âm thanh rè rè lạ tai khi đang cắm sạc. Thậm chí, khi pin cạn kiệt hoàn toàn về mức 0%, nhiều người dùng phát hiện máy từ chối nhận sạc qua cáp truyền thống và chỉ có thể kích nguồn lại bằng đế sạc không dây, gây ra sự bất tiện vô cùng lớn trong tình huống khẩn cấp.

Hiện tượng giật lag trên iOS 26

Dù được trang bị những hệ thống chip di động tiên tiến bậc nhất, trải nghiệm thực tế trên iOS 26 lại không hoàn toàn mượt mà như định vị phân khúc của sản phẩm. Nhiều báo cáo cho thấy hệ điều hành này vẫn còn tồn đọng tình trạng giật khung hình và hiệu suất phản hồi chậm chạp ở một số tác vụ. Trước tình hình này, giới công nghệ đang đặt nhiều kỳ vọng vào phiên bản iOS 27 sắp tới, được đồn đoán sẽ dồn toàn lực vào việc tối ưu hóa độ ổn định thay vì mang đến những thay đổi lớn về mặt giao diện như phiên bản tiền nhiệm.

Nỗi thất vọng mang tên iPhone Air

Không chỉ dòng Pro, mẫu iPhone Air với thiết kế mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay của Apple cũng vấp phải làn sóng chỉ trích. Việc theo đuổi độ mỏng tối đa đã buộc hãng phải hy sinh những tính năng phần cứng cốt lõi, điển hình là việc máy chỉ được trang bị một camera duy nhất ở mặt lưng và dung lượng pin bị cắt giảm đáng kể. Những hạn chế này đã khiến sức hút của sản phẩm suy giảm nhanh chóng, kéo theo tình trạng rớt giá mạnh lên đến gần 9 triệu đồng so với thời điểm mở bán ban đầu tại Việt Nam. Dù vấp phải nhiều rào cản, giới phân tích vẫn tin rằng Apple sẽ tiếp tục tung ra thế hệ kế nhiệm của iPhone Air vào nửa đầu năm 2027 để hoàn thiện hơn ngôn ngữ thiết kế này.