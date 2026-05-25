Công ty khai khoáng Allied Critical Metals vừa công bố thêm kết quả khoan thăm dò tích cực tại Dự án Vonfram Borralha ở miền bắc Bồ Đào Nha, qua đó củng cố triển vọng phát triển một trong những nguồn cung vonfram đáng chú ý tại châu Âu trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đẩy mạnh bảo đảm an ninh khoáng sản chiến lược.

Theo thông báo từ doanh nghiệp, các lỗ khoan mới thuộc chiến dịch khoan tuần hoàn ngược đã xác nhận sự hiện diện liên tục của khoáng hóa vonfram hàm lượng cao tại khu vực đá vụn Santa Helena, đồng thời mở rộng các kết quả trước đó ở sườn dốc phía tây bắc của dự án.

Cụ thể, lỗ khoan Bo-RC-27/25 ghi nhận 46 mét quặng với hàm lượng trung bình 0,22% oxit vonfram (WO₃), trong đó có 22 mét đạt hàm lượng 0,35% WO₃. Đáng chú ý, đoạn quặng dài 6 mét từ độ sâu 228 mét đạt hàm lượng tới 1,02% WO₃, được đánh giá là một trong những đoạn khoan có chất lượng ổn định và liên tục nhất tại khu vực này cho đến nay.

Trong khi đó, lỗ khoan Bo-RC-28/25, nằm cách vị trí khoan trước khoảng 50 mét về phía đông bắc, cắt qua nhiều thấu kính khoáng hóa vonfram. Kết quả cho thấy đoạn quặng dài 8 mét đạt hàm lượng 0,68% WO₃ từ độ sâu 90 mét, bao gồm 2 mét có hàm lượng 0,94% WO₃. Ngoài ra, một đoạn khoáng hóa khác dài 4 mét với hàm lượng 0,42% WO₃ cũng được ghi nhận ở độ sâu 210 mét.

Ban lãnh đạo công ty cho rằng các kết quả này tiếp tục xác nhận tính liên tục của thân quặng theo phương dốc lên, đồng thời cho thấy tiềm năng hình thành các vùng tài nguyên nông có khả năng khai thác thương mại trong tương lai.

Dự án Borralha từng là một trong những mỏ vonfram lớn nhất Tây Âu, hoạt động từ năm 1904 đến 1985 với sản lượng lịch sử hơn 10.000 tấn quặng wolframit ở hàm lượng trung bình 66% WO₃.

Tính đến nay, Allied Critical Metals đã hoàn thành khoảng 4.210 mét khoan trong tổng kế hoạch 5.625 mét của giai đoạn 1. Công ty cho biết toàn bộ quá trình lấy mẫu và phân tích được thực hiện theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, với các mẫu chuẩn và mẫu đối chứng được đưa vào xuyên suốt chương trình khoan.

Các phân tích được thực hiện tại hệ thống phòng thí nghiệm ALS ở Tây Ban Nha và Ireland, sử dụng các phương pháp phân tích như ICP-MS và XRF để xác định hàm lượng vonfram.

Diễn biến mới tại Borralha diễn ra trong bối cảnh thị trường vonfram toàn cầu ngày càng được chú ý do vai trò quan trọng của kim loại này trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và quốc phòng.

Vonfram sở hữu độ cứng lớn, khả năng chịu nhiệt cao và mật độ lớn, khiến vật liệu này được sử dụng rộng rãi trong sản xuất dụng cụ cắt gọt, linh kiện điện tử, hàng không vũ trụ, ô tô và luyện kim bột.

Nhiều quốc gia hiện thúc đẩy đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm phụ thuộc vào một số nhà cung cấp lớn. Tại Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này gần đây đã cấp khoản tài trợ 6,2 triệu USD cho dự án vonfram Pilot Mountain ở bang Nevada theo Đạo luật Sản xuất Quốc phòng nhằm thúc đẩy khai thác khoáng sản chiến lược trong nước.