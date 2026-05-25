BONECO kỷ niệm hành trình 10 năm hoạt động tại Việt Nam, giới thiệu dòng sản phẩm mới

Sau một thập kỷ hiện diện tại thị trường Việt Nam, thương hiệu máy lọc không khí BONECO (Thụy Sĩ) vừa tổ chức sự kiện với chủ đề “Hành trình 10 năm mang thiên nhiên Thụy Sĩ tới không gian Việt”, đồng thời giới thiệu dòng sản phẩm cá nhân hóa Boneco Bespoke.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu tại Việt Nam.

BONECO là thương hiệu của Thụy Sĩ với 70 năm hoạt động chuyên trong lĩnh vực không khí sạch. Hiện thương hiệu có mặt tại hơn 40 quốc gia với các dòng sản phẩm chủ lực như máy lọc không khí, máy tạo ẩm và quạt đối lưu không khí.

Chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2016, thông qua đơn vị phân phối độc quyền Công ty cổ phần giải pháp khí sạch Việt Nam (Healthy Air), Boneco đã kịp thời đón đầu xu hướng sự gia tăng nhận thức về sức khỏe và chất lượng sống, nhu cầu cải thiện môi trường không khí trong nhà đã dần trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình Việt.

Trong suốt quá trình phát triển tại Việt Nam, Boneco đã có mặt tại nhiều biệt thự, căn hộ cao cấp và văn phòng hạng sang. Cùng với những sản phẩm tiêu chuẩn, BONECO cũng triển các giải pháp mang tính may đo cao cấp. Từ việc chăm sóc sức khỏe dành riêng cho trẻ nhỏ, người già, người mẫn cảm với những màng lọc chuyên biệt, cho đến những sản phẩm cá nhân hóa, thể hiện phong cách sống của từng gia chủ.

Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thị Kim Thoa - CEO Healthy Air, cho biết khi BONECO bắt đầu hoạt động tại Việt Nam, khái niệm không khí sạch vẫn còn khá là mới mẻ. Nhưng doanh nghiệp vẫn bước đi với niềm tin mãnh liệt: “Người Việt xứng đáng được hít thở bầu không khí trong lành và thuần khiết ngay trong chính ngôi nhà của mình”.

Bên cạnh đó, ông Billy Nguyễn - Chủ tịch HĐQT Rico Group nhấn mạnh việc đưa BONECO trở thành biểu tượng "Thượng lưu", một chuẩn mực vàng cho phong cách sống khỏe của người Việt.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là màn ra mắt dòng sản phẩm Boneco Bespoke. Dòng sản phẩm mới được phát triển theo định hướng cá nhân hóa, kết hợp giữa những tinh túy trong chất lượng công nghệ lọc không khí của Thụy Sĩ với một chút lãng mạn, đỏng đảnh của người Châu Á qua bàn tay của những người nghệ nhân Việt tạo ra dòng sản phẩm Boneco Lifestyle thể hiện cá tính riêng của mỗi khách hàng.

Tại khu vực trải nghiệm, khách tham dự có cơ hội trực tiếp sử dụng và tìm hiểu các dòng máy lọc không khí, quạt đối lưu cùng những giải pháp khí sạch mới nhất của thương hiệu. Nhiều sản phẩm được thiết kế hướng tới sự tối giản, tính thẩm mỹ và khả năng hòa hợp với không gian sống cao cấp.

Đại diện BONECO cho biết trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm tại Việt Nam, tập trung vào nhóm khách hàng quan tâm tới sức khỏe, chất lượng không khí và trải nghiệm sống toàn diện trong không gian nội thất hiện đại.