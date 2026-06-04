Giá bạc giảm sâu gần 3 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.856.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 73,8 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 76,1 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:08 ngày 4/6, tiếp tục giảm phiên thứ 2 liên tiếp, tương đương giảm gần 3 triệu đồng/thỏi so với phiên hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch gần mức 73 USD/ounce sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó. Giá bạc chịu áp lực bởi kỳ vọng ngày càng tăng rằng các ngân hàng trung ương có thể cần phải tăng lãi suất để đối phó với cú sốc lạm phát do xung đột ở Trung Đông gây ra.

Hy vọng về một thỏa thuận hòa bình cũng tan biến sau khi Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công, với Bahrain và Kuwait bị mắc kẹt giữa làn đạn trong đợt leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào đầu tháng Tư.

Xung đột kéo dài và việc gần như đóng cửa eo biển Hormuz quan trọng đã giữ giá năng lượng ở mức cao, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Dù giảm sâu trong phiên sáng nay, các nhà đầu tư cho rằng áp lực bán hiện tại chưa đủ lớn để làm thay đổi xu hướng của thị trường bạc trong ngắn hạn. Theo ông James Hyerczyk, chuyên gia kim loại quý của FX Empire, bạc vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ môi trường lãi suất và tiền tệ thuận lợi. Việc đồng USD suy yếu cùng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm trong thời gian gần đây đã làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc, qua đó góp phần duy trì sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Tuy nhiên, hướng đi tiếp theo của giá bạc sẽ phụ thuộc đáng kể vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và nhu cầu tuyển dụng. Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì sự tích cực, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể chưa vội cắt giảm lãi suất. Khi đó, đồng USD và lợi suất trái phiếu có khả năng phục hồi, tạo áp lực giảm giá đối với bạc. Ngược lại, nếu các chỉ số kinh tế cho thấy đà tăng trưởng chậm lại, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ gia tăng, qua đó tạo động lực hỗ trợ nhóm kim loại quý.