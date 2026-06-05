"Đã bán ra hơn 140 triệu lít xăng E10, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể"

Xe gặp sự cố, không nên quy kết ngay cho chất lượng nhiên liệu

Tại tọa đàm “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả”, ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết việc pha ethanol vào xăng mang lại nhiều lợi ích về môi trường, kinh tế và an ninh năng lượng.

Theo ông Đào Duy Anh, việc sử dụng ethanol trong xăng giúp giảm phát thải khí nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, ethanol được sản xuất từ các nguyên liệu tái tạo như sắn, ngô, mía, qua đó giúp giảm sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch hữu hạn.

Bên cạnh đó, phát triển nhiên liệu sinh học cũng tạo đầu ra ổn định cho nông sản, thúc đẩy hình thành các vùng nguyên liệu và ngành công nghiệp sản xuất ethanol trong nước, từ đó đóng góp cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Ông Đào Duy Anh nhấn mạnh yếu tố an ninh năng lượng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy việc triển khai xăng E10.

Hiện nay, khoảng 70% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam vẫn phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Trong bối cảnh các xung đột địa chính trị có thể gây đứt gãy chuỗi cung ứng, việc phát triển nhiên liệu sinh học được xem là giải pháp giúp nâng cao tính tự chủ về năng lượng và giảm rủi ro cho nền kinh tế.

Ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương)

Theo tính toán, mỗi lít xăng khi đốt cháy sẽ phát thải khoảng 2,3-2,5 kg CO2. Nếu thay thế 1 triệu m3 xăng khoáng bằng xăng E10 mỗi năm, lượng phát thải có thể giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO2.

Liên quan đến những băn khoăn về ảnh hưởng của xăng E10 đối với động cơ phương tiện, ông cho biết Bộ Công Thương đã tham khảo ý kiến các hiệp hội sản xuất ôtô, xe máy từ năm 2015.

Theo kinh nghiệm quốc tế và dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, phần lớn phương tiện được sản xuất sau năm 2000 đều tương thích với xăng E10, trong khi số lượng xe đời cũ chiếm tỷ lệ nhỏ.

Theo số liệu được công bố tại tọa đàm, trong những ngày đầu triển khai, lượng tiêu thụ xăng E10 đạt hơn 141 triệu lít trên tổng số 151 triệu lít xăng bán ra trên toàn quốc. Đến nay, cơ quan quản lý chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng.

Đối với các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội cho rằng phương tiện gặp sự cố sau khi sử dụng xăng E10, ông Đào Duy Anh cho rằng cần xác minh nguyên nhân cụ thể thay vì vội vàng quy kết cho chất lượng nhiên liệu.

Lo ngại "hao" xăng?

Trong khi đó, ông Trần Phú Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cho biết, trong quá trình triển khai, thị trường có ghi nhận một số ý kiến của người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10, khả năng tương thích với động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu.

Những băn khoăn này từng xuất hiện khi triển khai xăng E5 RON92 trước đây. Khi bắt đầu triển khai từ năm 2018, thị trường cũng ghi nhận nhiều lo ngại liên quan đến chất lượng nhiên liệu, độ bền động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng thực tế, các băn khoăn này dần được giải tỏa.

Đề cập đến vấn đề mức tiêu hao nhiên liệu, ông Bình cho biết đây là nội dung ông thường xuyên trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp và cả người lái xe trong quá trình di chuyển.

Ông Trần Phú Bình - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội

"Khi đi taxi, tôi cũng hỏi trực tiếp tài xế về cảm nhận khi sử dụng xăng E10 và nhận được phản hồi rằng có thể có sự thay đổi nhẹ về mức tiêu hao, một số trường hợp cảm nhận tiêu hao tăng lên", ông Bình chia sẻ.

Theo đại diện Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, về mặt kỹ thuật, xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn khoảng 10% ethanol vào xăng nền. Ethanol có đặc tính năng lượng khác so với xăng truyền thống nên nếu xét theo lý thuyết, nhiệt trị của hỗn hợp có thể thấp hơn, từ đó dẫn đến mức tiêu hao nhiên liệu có thể tăng nhẹ.

Tuy nhiên, ông Bình nhấn mạnh đây là phân tích trên cơ sở lý thuyết kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế vận hành. Mức chênh lệch nếu có là không lớn và cần được đánh giá trong điều kiện sử dụng thực tế của từng phương tiện cũng như từng điều kiện giao thông khác nhau.