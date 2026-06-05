Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng | Shorts Video

Với giá bán chỉ từ 15,52 triệu đồng, Honda ICON e: nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường xe máy điện Việt Nam, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ như VinFast và Yadea.

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Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng