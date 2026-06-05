Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng | Shorts Video
Với giá bán chỉ từ 15,52 triệu đồng, Honda ICON e: nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường xe máy điện Việt Nam, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ như VinFast và Yadea.
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng
Theo Đời sống pháp luật
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