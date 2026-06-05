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Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng | Shorts Video

| | Thị trường

Với giá bán chỉ từ 15,52 triệu đồng, Honda ICON e: nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường xe máy điện Việt Nam, đồng thời gia tăng áp lực cạnh tranh lên các đối thủ như VinFast và Yadea.


Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

PV

Đời sống pháp luật

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